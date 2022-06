Rogličevi spoznali drugo plat medalje

Tudi največjim kolesarskim mojstrom se včasih zgodijo osnovnošolske napake. Ena najbolj bolečih je preuranjeno slavje, ki je, ko si ga je leta 2020 na dirki Liege–Bastogne–Liege privoščil Julian Alaphilippe, Primožu Rogliču omogočila eno od najbolj odmevnih zmag v karieri. Njegova ekipa Jumbo Visma pa je v 3. etapi kriterija Dauphine spoznala drugo plat medalje. Zasluženo zmago so jo stale prehitro dvignjene roke Wouta van Aerta, ki jih je unovčil David Gaudu (Groupama FDJ).

Za Rogliča in njegove »ose« je dirka po Dofineji predvsem priprava za Tour de France, pred katero pa so zmage vsekakor dobrodošle za dvig morale v ekipi. In nizozemska zasedba bi bila lahko izjemno zadovoljna z izplenom 3. etape, ki se je končala z vzponom na Chastreix-Sancy, na katerem je tekmecem pokazala mišice.

Jonas Vingegaard je navil tako oster tempo, da nihče ni razmišljal o napadu. Danec je bil v klanec tako močan, da je v težave spravil tudi van Aerta, na katerega so stavili za etapno zmago in tudi prevzem rumene majice. Ko se je zdelo, da je belgijski zvezdnik že odpisan, je na sceno stopil Roglič. Nakazal je, da bo skočil v zadnjem kilometru, a je le zapeljal na čelo skupine, da jo je upočasnil in moštvenemu kolegu omogočil, da se je vrnil v igro. To se je tudi zgodilo, van Aert je v zadnjih metrih sprostil svojo brutalno moč in kot običajno dvignil roke, ko se je po njegovi desni strani mimo prikradel presrečni Gaudu. Francoz je nazadnje v svetovni seriji zmagal v 6. etapi lanske dirke po Baskiji, ko ga je predse spustil Roglič, vendar tedaj ni bilo boja za etapno zmago, ki jo je slovenski šampion v rumeni majici prepustil kolegu v pobegu.

Pri Jumbu Vismi tokrat niso nameravali biti tako radodarni. »Storil sem osnovnošolsko napako, škoda, ker smo ves dan trdo delali, da bi dobili etapo. Boleče je, če jo tako izpustiš iz rok. Moji moštveni kolegi so bili izjemno močni in odločeni, da gremo po zmago, sram me je, da se je tako razpletlo. Prvič se mi je kaj takšnega zgodilo na tako veliki dirki, upam, da se ne bo nikoli več. Večkrat sem se vprašal, kako se lahko to zgodi, ko sem gledal posnetke drugih, zdaj na žalost razumem ta občutek,« se je s pepelom posul 27-letni Belgijec, ki ga tako kot Rogliča danes čaka pomemben dan.

Roglič in van Aert garala, Ganna počival

V 4. etapi je namreč na sporedu 31,9 km dolga vožnja na čas, ki bo za oba pokazatelj, kako dobro ju noge nesejo po dolgih višinskih pripravah na Sierri Nevada. Skoraj povsem ravninska trasa brez večjih tehničnih pasti sicer bolj ustreza skoraj 15 cm višjemu in 15 kg težjemu van Aertu kot Rogliču, ki je lani postal olimpijski prvak na precej zahtevnejših cestah pod goro Fudži.

Nikakor pa danes ne bo šlo le za interni dvoboj Jumba Visme za rumeno majico (Roglič za van Aertom na 8. mestu zaostaja 16 sekund). Favorit za etapno zmago je svetovni prvak Filippo Ganna (Ineos), ki je, medtem ko sta se njegova tekmeca včeraj v zadnji klanec na vso moč pehala za zmago in rumeno majico, pedala obračal v regeneracijskem tempu in si nabral sedem minut in pol zaostanka.