Bo Roglič tretjič zapored zmagal na Vuelti? Na progo ob 19.43 ( V ŽIVO)

Mohorič zmagal na zadnji etapi po Beneluksu in osvojil drugo mesto v skupnem seštevku Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je dobil zadnjo etapo dirke po Beneluksu, ki spada v svetovno serijo. Skupno jo je končal na drugem mestu, potem ko je njegov moštveni kolega, Italijan Sonny Colbrelli v zadnji etapi od Namurja do Geraardsbergna (177,9 km) zadržal 40 sekund naskoka.

Roglič začne ob 19.43

Kdaj startajo Slovenci? Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange17:37:00

Jan Tratnik (Slo) Bahrain Victorious 17:50:00

Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 18:41:00

Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 19:43:00



Slovenskega kolesarskega zvezdnikale še 33,8 km dolga kronometrska trasa od Padrona do glavnega trga v Santiago de Composteli loči od tretje zaporedne zmage na dirki po Španiji.18:41Tudije že na progi.17:37Štartal je prvi Slovenec,17:50Štartal je tudi drugi Slovenec,. Tratnik sodi med današnje favorite.Roglič bo kot vodilni na dirki razgibano preizkušnjo, podobno tisti na OI v Tokiu, začel ob 19.43, v cilju ga pričakujejo okoli 20:30.Kot olimpijski prvak v vožnji na čas bo tudi v zadnji, 21. preizkušnji lovil etapno zmago. Skupno že deveto na Vuelti in 15. v karieri v tej disciplini.Pred zadnjo etapo na 76. izdaji španske pentlje ima 31-letni Kisovčan (Jumbo-Visma) pred najbližjim zasledovalcem, Špancem(Movistar) 2:38 minute, pred tretjeuvrščenim Avstralcem(Bahrain Victorious) pa kar 4:48 minute naskoka.Prvi kolesar se bo s startne rampe pognal ob 17:08, to bo Čeh(Deceuninck-Quick-Step), sicer eden najboljših v vožnji na čas na letošnji Vuelti.Prvih 7 kilometrov kronometra je na začetku ravnih, potem pa se počasi vzpenja tudi čez 4-odstoten povprečen naklon. Naslednjih 7 kilometrov pa je vseskozi blag vzpon, na 12. kilometru pa kolesarje čaka pravi klanec. Še en klanec je na 23. kilometru, sledi spuščanje, v zadnjih 5. kilometrih se proga dvigne za 120 višinskih metrov. Na celem kronometru bodo morali premagati 638 višinskih metrov. Na progi bosta dve merjenji umestnih časov, na 13. in 24.8-kilometru.