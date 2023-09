Rogliča in tekmece še naprej zaliva

Prireditelji bi si bržkone želeli, da bi 78. Vuelta lahko startala znova, toliko zapletov, povezanih predvsem s slabim vremenom, še nismo videli v prvem tednu španskega kroga. Hoteli ali ne, pa se bo za Primoža Rogliča in njegove tekmece v boju za rdečo majico prava dirka šele začela. Na vrsti je 25,8 km dolga vožnja na čas, ki bo premešala karte med najboljšimi.

Španija letos za kolesarje ni sončna in vroča, temveč nevihtna in namočena. Uvodni preizkušnji v Barceloni sta bili tekmovalno zato prava farsa. Podobno kot 9. etapa v hribih nad Murcio, v kateri so štoparice v skupnem seštevku zaustavili 2050 metrov pred predvidenim ciljem na Caravaci de la Cruz, ki ga je kakšno uro pred prihodom karavane zalila blatna reka.

S tem zapletov še ni bilo konec. Kolesarje so odpeljali na letališče v Murcii, od koder sta čarterski letali poleteli proti Valladolidu, ki je včeraj gostil prvi prosti dan Vuelte, danes pa bo prizorišče edine posamične vožnje na čas. Srečneži, ki so jih posedli na prvo letalo, so vzleteli ob 20.45 in bili okoli 22.30 v hotelih. Manj sreče so imeli kolesarji sedmih ekip, ki so vzletele pol ure kasneje. Zaradi poslabšanja vremena je moralo njihovo letalo pristati v Madridu in potnike je čakala še triurna vožnja z avtobusom. Brez večerje so v hotele prispeli po 3. uri zjutraj.

Evenepoel: Roglič 3:0

Med njimi ni bilo kandidatov za vrh v skupnem seštevku. Na prvem letalu so bila vse najmočnejše zasedbe, Jumbo Visma z Rogličem, Jonasom Vingegaardom in rdečim Seppom Kussom, Soudal Quick Step z Remcom Evenepoelom, Movistar z Enricom Masom, UAE s Juanom Ayusom in Joãom Almeido.

Pred njimi je 25,8 km dolga »ura resnice«, ki bi morala biti voda na Evenepoelov mlin. Trasa – zaradi dežja je kolesarji včeraj niso mogli preizkusiti – z le eno manjšo vzpetino v prvem delu je na kožo pisana Belgijcu, ki se bo na njej prvič predstavil v mavrični majici svetovnega prvaka v vožnji na čas.

Tako kot na SP na Škotskem se bo za etapno zmago bržkone udaril s Filippom Ganno (Ineos), predvsem pa si bo želel prikolesariti čim več prednosti pred Rogličem in Vingegaardom, ki sta ga v težave spravila že na prvih težjih klancih Vuelte, na kateri pravi hribi šele pridejo – Tourmalet v 13. etapi, Angliru v 17.