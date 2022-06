Sijajno! Roglič zmagovalec prestižne dirke po Franciji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagal na prestižnem kriteriju Dauphine. Dvaintridesetletni Kisovčan je v zadnji, osmi etapi od Saint-Alban-Leysseja do Plateau de Salaisona (138,8 km) osvojil drugo mesto, zmago pa prepustil moštvenemu kolegu Dancu Jonasu Vingegaardu.

»Končno sem letos uspel dobiti nekaj dirk v Franciji, občutek je res lep,« je najprej z nasmeškom na obrazu organizatorjem dirke odgovarjal Roglič.

Trikratni zmagovalec dirke po Španiji je postal drugi Slovenec s skupno zmago na Dauphineju, potem ko je pred 12 leti slavil Janez Brajkovič. Za slovenskega asa, trenutno tretjega kolesarja sveta na Ucijevi lestvici, je bila to 64. zmaga v karieri in četrta v sezoni.

Roglič je obenem postal šele četrti kolesar, ki je v istem letu dobil dve največji enotedenski dirki v Franciji, Pariz-Nico in Dauphine. To je doslej uspelo le Francozu Jacquesu Anquetilu (1963, 1965), Belgijcu Eddyju Merckxu (1971) in nazadnje Britancu Bradleyju Wigginsu (2012).

V skupnem seštevku je Roglič po drugem mestu ohranil 40 sekund naskoka pred Vingegaardom. Na vrh Plateau de Solaisona (11,2 km/9,2 %) sta dirkača Jumbo-Visme prišla skupaj, z roko v roki, malenkost prej pa je ciljno črto prečkal Danec.

Tretje mesto je tako v etapi kot v skupnem seštevku osvojil Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen).

Nedeljska etapa je bila dolga 138,8 km in je imela kar 3782 višinskih metrov. Začela se je ob 13. uri, končala pa malo pred 17. uro. Kolesarji so startali v mestu Saint-Alban-Leysse, cilj pa je biil na Plateau de Solaisonu.