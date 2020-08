Roglič zmagal v Franciji

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagal v drugi etapi dirke Tour de l'Ain. Na 140,5 kilometra dolgi preizkušnji med Lagnieujem in Lelex Monts-Juro je član Jumbo Visme ob koncu premagal Kolumbijca Egana Bernala, tretji je bil Italijan Valerio Conti.



V etapi je prednjačila peterica kolesarjev, ki je ob koncu tudi obračunala za zmago. Roglič je imel v skupini pomočnika v Nizozemcu Stevenu Kruijswijku, ta ga je pripeljal v dober položaj za končni sprint, v katerem je ugnal Bernala in Contija. Drugi Kolumbijec Nairo Quintana je bil četrti.



»Ekipa se je odlično odrezala. Lepo je videti, da so fantje tako močni,« je po prihodu v cilj dejal Roglič. Roglič na dirki tudi skupno vodi, ima deset sekund prednosti pred Bernalom, 12 pred Contijem, 18 pred Quintano in 23 pred Kruijswijkom, ki je bil danes peti. V nedeljo kolesarje čaka še etapa s končnim vzponom, karavana bo med Saint-Vulbasom in Grand Colombierjem prevozila 144,5 km.