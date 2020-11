Roglič z etapno zmago pričakovano znova v rdeči majici

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je pred zadnjimi petimi etapami znova prevzel vodstvo na dirki po Španiji. Na 33,7 kilometra dolgem kronometru je z etapno zmago nadoknadil zaostanek za Ekvadorcem Richardom Carapazom in se v zadnjih pet etap podaja s prednostjo 39 sekund.



Enaintridesetletni Kisovčan (Jumbo-Visma) je v primerjavi z najbližjimi tekmeci v boju za rdečo majico pridobil kar precej časa, a morda ne toliko, kot so mnogi strokovnjaki pričakovali. Vodilnega Carapaza (Ineos Grenadiers) je na kronometru ugnal za 49 sekund, Britanca Hugha Carthyja (EF Pro Cycling) za 25 ter Irca Dana Martina (Israel Start-Up Nation) za minuto in 17 sekund.

Od tistih, ki so še teoretično v boju za rdečo majico, se je slabše odrezal Španec Enric Mas (Movistar), ki je 33,7 kilometra dolgo preizkušnjo od Murosa do Mirador de Ezara zmogel minuto in 43 sekund počasneje od Rogliča in je tako bržčas že izpadel iz boja za skupno zmago.



V skupnem seštevku ima Roglič 39 sekund prednosti pred Carapazom in 47 sekund pred Carthyjem, kar obeta zanimiv obračun v zadnjem delu Vuelte. Martin za Slovencem zaostaja minuto in 42 sekund.