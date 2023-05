Roglič večkrat v preteklosti ni imel sreče, tokrat jo je imel

Italijan Jonathan Milan (Bahrain Victorious) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Terama do San Salva (202 km) je edini Slovenec na dirki Primož Roglič (Jumbo-Visma) etapo varno končal v času vodilne skupine, potem ko je glavnino razpolovil množični padec. Glavnino je razredčil grd padec slabe štiri kilometre pred koncem. Številni kolesarji so ostali zadaj, med njimi tudi nekaj tistih, ki se borijo za skupni seštevek. V ospredju se je odvil boj za etapno zmago med približno 40 kolesarji. Med njimi je bil najbolj prepričljiv 22-letni Milan, ki je zmagal četrtič v karieri. Za več kot dolžino kolesa je ugnal drugouvrščenega Nizozemca Davida Dekkerja (Arkea Samsic) in tretjega Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck).

Roglič se je ob koncu etape izognil padcu, potem ko je bil varno v ospredju glavnine. Smolo so imeli med kandidati za skupni seštevek Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates) in Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), ki so izgubili 19 sekund.

V skupnem seštevku 33-letni Kisovčan še naprej za vodilnim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step) zaostaja 43 sekund, a je pridobil eno mesto in je zdaj peti. Poleg Evenepoela se je padcu od favoritov izognil tudi še naprej tretjeuvrščeni v skupnem seštevku, Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in nekateri drugi med najboljšo deseterico po uvodnem kronometru.

Roglič je bil na kronometru v prvi etapi šesti. Remco Evenepoel je bil razred zase. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

V ponedeljek bo na sporedu razgibana etapa od Vasta do Melfija (216 km). Kolesarji bodo morali premagati 1400 višinskih metrov, najtežji del trase pa bo vzpon do Valico la Croceja slabih 30 km pred ciljem.

