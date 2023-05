Roglič v zaključku današnje etape pokazal svojo moč

Američan Brandon McNulty je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Seregna do Bergama (195 km) je po novem uspešnem begu ugnal Irca Bena Healyja in domačina Marca Friga. Med najboljšimi ni prišlo do sprememb, saj napadov ni bilo. Slovenski as Primož Roglič je poskušal na zadnjem klancu, a bolj zaradi pozicije na ozki cesti.

Glavnina, zbrana okoli kandidatov za skupno zmago, si je znova privoščila mirnih 190 km, na zadnjem, kratkem vzponu pa je Roglič (Jumbo-Visma) narekoval ritem in se izognil morebitnim težavam. Pokril je tudi napad četrtouvrščenega Portugalca Joaa Almeide (UAE Team Emirates), ciljno črto pa prečkal s preostalimi najboljšimi v skupnem seštevku, vključno z Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Zato med kandidati za skupno zmago ni prišlo do sprememb. Čeprav je v zadnjih petih kilometrih Francoz Bruno Armirail (Groupama-FDJ) izgubil stik z najboljšimi in zaostal 33 sekund za Rogličevo skupino, je obdržal rožnato majico. Njegova prednost v seštevku zdaj znaša 1:08 minute pred Thomasom in 1:10 pred Rogličem.

Napeto v zaključku dirke

Glavnina je ubežnikom prepustila etapno zmago. Teh je bilo sprva 16. Hitro so si prikolesarili dovolj veliko prednost ter se udarili za etapno zmago. Na zadnjem vzponu na Roncolo Alto (10 km/6,7 %) je bila skupaj še skupina 15 kolesarjev. Ubežniki so odpadali eden za drugim, največ moči pa so imeli na zadnjem od štirih kategoriziranih vzponov Healy (EF Education-EasyPost), Frigo (Israel-Premier Tech) in McNulty (UAE Team Emirates). Pred vrhom zadnjega vzpona je najprej napadel McNulty, protinapad pa je uprizoril Healy in imel na vrhu več kot 20 sekund naskoka. Toda v nadaljevanju sta ga ujela tako McNulty kot Frigo, skupaj pa so prišli do zadnjega, kratkega, a strmega klanca v Bergamu. Tudi tam je po napadu Healyja odpadel Frigo, a v zadnjih nekaj 100 m znova ujel tekmeca. Triindvajsetletni Italijan je nato prvi krenil v sprint, a sta bila za njim Irec in Američan prehitra, nekoliko več moči pa je imel McNulty, ki je slavil šesto zmago v karieri.

V ponedeljek bo na Giru prost dan, v torek pa se bo zadnji teden Gira začel z zahtevno 16. etapo od Sabbio Chieseja do Monte Bondoneja. Šlo bo za 203 km dolgo traso s petimi kategoriziranimi vzponi in kar 5200 višinskimi metri. Zadnji vzpon do cilja Monte Bondoneja bo dolg 21,4 km s povprečnim naklonom 6,7 %.