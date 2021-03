Grd padec in velika drama Rogliča v zadnji etapi

Smola Rogliča v zadnji etapi

Nizozemecje zmagovalec pete etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Modro majico vodilnega pa je po silovitem napadu ubranilprednost v skupnem seštevku pa občutno povečal. V etapi je sicer osvojil drugo mesto in pobral še šest bonifikacijskih sekund.Etapa, ki je bila pisana na kožo specialistom za zahtevne enodnevne preizkušnje, je postregla s pričakovanim razpletom. Spočiti van der Poel (Alpecin-Fenix), v soboto v kraljevski etapi ni sodeloval v boju za skupno vodstvo, je napadel 50 km pred ciljem etape od Castellalta do Castelfidarda (205 km) in v cilj prek kar 18 krajših, a strmih vzponov rešil vsega 10 sekund naskoka pred Pogačarjem.Slednji je večino časa vozil v selektivni skupini favoriziranih kolesarjev, silovito pa je napadel slabih 20 km pred koncem, ko je imel van der Poel skoraj tri minute prednosti. Do konca je 22-letnik s Klanca pri Komendi skorajda ujel van der Poela, a bolj pomembno je dejstvo, da je, prvemu zasledovalcu v lovu na skuno zmago, v etapi odščipnil kar 39 sekund.V ponedeljek bo na sporedu predzadnja šesta etapa od Castelraimonda do Lido di Ferma (169 km). Namenjena bo sprinterjem in morebitnim ubežnikom.Pred skupno zmago je na dirki Pariz-Nica tudi drugi slovenski kolesarski zvezdnik. Potem ko je tudi včeraj navdušil z novo etapno zmago, pa je imel v današnjem zaključku precej smole in grdo padel. Sicer se je vrnil v glavnino, njegova prednost pred zasledovalcem Nemcemjeznašala 52 sekund.A se je zatem zgodil nov zaplet, Roglič je imel težave s kolesom in znova zaostal. Ob tem sta odpadla še pomočnika Nizozemecin Novozelandecveč ekip pa je pritisnilo na plin in sodelovalo, da bi si privozili čim večjo prednost pred Slovencem in zahtevnim zaključkom. Trdna prednost se je tako naenkrat začela topiti. Čeprav se je trudil po najboljših močeh, glavnine ni več mogel ujeti, dirka pa je bila naenkrat izgubljena.Doživel je boleč deja-vu z lanskega Toura, ko mu je v predzadnji etapi iz rok spolzela slaba minuta prednosti, pa tudi z lanskega Dauphineja, ko skupne zmage ni mogel doseči zaradi padca.Roglič je v cilj pripeljal kot 56. s tremi minutami in osmimi sekundami za zmagovalcem, v skupnem seštevku pa osvojil šele 15. mesto. Zmagal je Schachmann.