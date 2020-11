Roglič v rdečem tudi po najdaljši etapi Vuelte

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec letošnje najdaljše etape na dirki po Španiji. Na poti od Mosa do Puebla de Sanabrie (230,8 km) je glavnina tik pred ciljem ujela zadnjega ubežnika in se udarila v ciljnem sprintu. Drugi je bil Nemec Pascal Ackermann, tretji pa še en Nemec Jannik Steimle. Favoriti za končno zmago so končali v času zmagovalca.



V hladnem, vetrovnem in deževnem vremenu do sprememb v skupnem seštevku ni prišlo. V boju za rdečo majico tako še naprej vodi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki ima 39 sekund naskoka pred Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) ter 47 sekund pred Britancem Hughom Carthyjem (EF Pro Cycling).

Močan veter in velike hitrosti

V glavnini so morali biti kolesarji ob vse večji hitrosti lova na ubežnike pozorni predvsem zaradi močnega vetra, ki je pihal na izpostavljeni galicijski trasi ob portugalski meji. Roglič je bil ves čas na varnem v ospredju glavnine, v kateri so ga varovali moštveni kolegi pri Jumbo-Vismi.

Sprva se je zdelo, da je odločitev v etapi prišla pred zadnjim vzponom na Padornelo, ko je ubežnikom, ki se jim je bližala glavnina, ušel Italijan Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step), ki je dobil proste roke, potem ko je iz glavnine v ozadju odpadel njegov kapetan, irski sprinter Sam Bennett.



V dežju, vetru in mrazu si je hitro nabral več kot minuto in pol prednosti pred zasledovalci, ki niso imeli moči za lov na Italijana, medtem ko je ritem glavnine prav tako padel.



Toda po prečkanju vrha so v ozadju pospešile ekipe s sprinterji, ki so ostali v glavnini, Cattanea pa so ujele vsega 3,4 kilometra pred ciljem. V sprintu na nekoliko vzpenjajoči se cesti pa je bil prepričljivo najmočnejši Philipsen (UAE Team Emirates), ki je slavil petič v karieri in prvič na tritedenskih dirkah.



V petek bo na sporedu razgibana 16. etapa od Salamance do Cuidad Rodriga (162 km), v kateri bodo morali kolesarji premagati vzpona druge in prve kategorije.