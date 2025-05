Roglič tudi po današnji etapi ostaja v igri, Giro zdaj prihaja v Slovenijo (VIDEO)

Danec Mads Pedersen je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Roviga do Vicenze (180 km) je bil najboljši v sprintu navkreber. Slovenski as Primož Roglič je končal nekaj sekund za zmagovalcem na šestem mestu. V skupnem seštevku ostaja na petem, je pa za nekaj sekund vodstvo povečal Mehičan Isaac del Toro.

Zanimiv zaključek etape v Vicenzi je pripadel Pedersenu (Lidl-Trek), ki je dobil še četrto etapo na letošnjem Giru in potrdil primat najboljšega po seštevku točk. Zadnjih slabih 700 m je potekalo navkreber (10 %), a je 29-letni Danec prepričljivo slavil pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Visma-Lease a Bike).

Dve sekundi je zaostal tretjeuvrščeni del Toro (UAE Team Emirates-XRG), medtem ko je Roglič v naslednji skupini ciljno črto prečkal na šestem mestu pet sekund za zmagovalcem. V tej skupini so bili tudi ostali kandidati za skupno slavje.

Tudi pred tem je del Toro dirkal na vmesnem sprintu in pridobil dve sekundi. Ob treh na cesti je dodal še štiri bonifikacijske za tretje mesto v etapi. V skupnem seštevku ima tako pred prvim zasledovalcem, moštvenim kolegom Špancem Juanom Ayusom, zdaj 38 sekund naskoka. Španec je na vmesnem cilju deset sekund pred koncem ugnal del Tora in vzel štiri sekunde. Tretji skupno je Italijan Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) z zaostankom 1:18 minute.

Roglič tudi danes ni bil toliko v ospredju, da bi se lahko boril za zmago ali za bonifikacijske sekunde. Zdaj na petem mestu za vodilnim del Torom zaostaja 1:35 minute, potem ko je danes izgubil dodatnih devet sekund.

Ayuso vzel štiri sekunde

Glavnina je od samega začetka nadzorovala devet ubežnikov, ki si niso privozili dovolj velike prednosti, da bi kandidirali za etapno zmago. Na klanec San Giovanni in Monte (5 km/6,6 %) okoli 50 km pred ciljem je predvsem ekipa Ineosa skušala razbiti glavnino, začasno pa so odpadli številni sprinterji. Ti so se kasneje vrnili in glavnina je skupaj prepeljala prvo prečkanje cilja nad Vicenzo. Kasneje se je vnel tudi boj za bonifikacijske sekunde okoli deset kilometrov pred koncem. Štiri sekunde je tam vzel Ayuso, dve pa del Toro.

Na spustu z Arcugnana, kjer je bil vmesni sprint, sta ušla Francoz Romain Bardet (Picnic PostNL) in Čeh Mathias Vacek, a si nista privozila dovolj velike prednosti. Etapno zmago si je kot najbolj prepričljivi sprinter Gira znova priboril prav Vacekov moštveni kolega Pedersen.

V soboto bo na sporedu 14. etapa, ki bo delno potekala v Sloveniji. Domači navijači bodo lahko ob Rogliču tako na slovenskih cestah pozdravili še njegovega moštvenega kolega Jana Tratnika in Matevža Govekarja (Bahrain-Victorious), ki si obeta visoko uvrstitev v etapi.

Kolesarje čaka 195 km od Trevisa do Nove Gorice, kjer je pričakovati sprinterski zaključek na trgu Evrope.