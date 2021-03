Roglič spet v svojem slogu skozi ciljno črto

Slovenski kolesar Primož Roglič je prav čas napadel na 4. etapi dirke Pariz-Nica in tako prevzel tudi skupno vodstvo.



Enaintridesetletni Kisovčan je bil po 187,5 km od Chalon-sur-Saona do Chiroublesa za 12 sekund hitrejši od lanskega zmagovalca, Nemca Maximiliana Schachmanna in Francoza Guillauma Martina. Roglič je prevzel tudi skupno vodstvo.



V četrtek bo na vrsti peta od osmih etap od Vienna do Bollena (200,2 km). Gre pa za pretežno ravninsko etapo in novo priložnost za najboljše sprinterje na dirki proti soncu. Favoriti bodo na svoj račun znova prišli v nadaljevanju preizkušnje, ki se bo končala v nedeljo.

