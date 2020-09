Roglič še rumen, Sagan nič več zelen

»Ne sodeluj več v sprintih, dobil si dve etapi, Belgijci smo zadovoljni s tem. Posveti se le svoji osnovni nalogi, pomoči Primožu Rogliču v rumeni majici …«

Nova polemika

je tri dni preživel v rumeni majici vodilnega na Touru,je zeleno najboljšega sprinterja na dirki po Franciji nosil že 130-krat! Sedemkrat jo je nosil tudi že v Parizu, osmo zmagoslavje pa se mu letos oddaljuje zaradi širokih ramen.Sagan morda ne zmaguje več tako pogosto kot v časih, ko si je prikolesaril tudi tri naslove svetovnega prvaka, pozornost pa zna pritegniti na različne načine. V 11. etapi Toura jo je z diskvalifikacijo, ker se v sprintu ni boril le z nogami, temveč tudi z zgornjim delom telesa. Ko so se v zadnjih metrih sprinterske strasti razvnele, se je z ramo naslonil na moštvenega kolega Primoža Rogliča, ki mu je bil v napoto. Če Belgijca ne bi bilo pred njim, bi bržkone slavil svojo 13. etapno zmago na Touru, tako pa je ciljno črto prekolesaril kot drugi zaNa koncu je zasedel 85. mesto, zadnje v glavnini, ker je tekmovalna žirija ocenila, da je nepravilno oviral in ogrožal tekmeca. Za nameček mu je odvzela vse točke, ki jih je v tem dnevu osvojil v lovu za zeleno majico, ki sta si jo v prvem tednu dirke vztrajno izmenjevala z Ircem. Vrzel, ki je nastala med njima, bo slovaški zvezdnik stežka nadoknadil. Brez zelene majice, ki jo je začel osvajati leta 2012, bi tako lahko še drugič ostal zaradi odločitve tekmovalne žirije.Leta 2017 ga po zapletu zni le diskvalificirala v etapi, temveč ga je izločila z dirke. Kot so pozneje pokazali počasni posnetki, je bila odločitev sodnikov preuranjena, Britanca ni nalašč udaril s komolcem, vendar je bilo tedaj že prepozno.Zdaj se je okoli Sagana, še vedno najbolje plačanega kolesarja na svetu (na leto prejme okoli 6 milijonov evrov), razvnela nova polemika. Zaradi van Aertovega odziva (v cilju je Saganu pokazal iztegnjeni sredinec) in morda spet prestroge odločitve žirije, ki je zaradi hudega padcana dirki po Poljski letos posebno pozorna na sprinterske prekrške na Touru. Še lani Sagan zaradi tokratnega manevra gotovo ne bi bil kaznovan. Spet pa posnetki kažejo, da ni imel druge izbire. Eden od gledalcev je čez zaščitno ogrado držal fotoaparat na palici za selfieje, če bi šel Slovak bližje ogradi, bi ga zadel …»Bil sem precej blizu ogradam, pred ciljem pa je še nekaj viselo nad progo. Če ne bi spremenil smeri, bi s krmilom zadel ob ta predmet, zato sem se nekoliko pomaknil v levo, vendar zame to ni bil nevaren manever. Sprejeti moram odločitev žirije, čeprav nisem storil ničesar, da bi tekmecu zaprl pot, sam sem se boril za preživetje,« je dejal 30-letni Slovak, ki se je odzval tudi na Belgijčev iztegnjeni sredinec.»V cilju smo vsi čustveni, tudi jaz sem že kdaj bil. Je mlad in zelo močan kolesar, mogoče bi lahko bil tudi nekoliko bolj sproščen,« je van Aertu sporočil Sagan. Rojakki je kot športni direktor slavil 13 zmag na tritedenskih dirkah (sedem Tourov z Lanceom Armstrongom so mu sicer črtali), pa mu je svetoval nekaj drugega: »Ne sodeluj več v sprintih, dobil si dve etapi, Belgijci smo zadovoljni s tem. Posveti se le svoji osnovni nalogi, pomoči Primožu Rogliču v rumeni majici …« Miha Hočevar