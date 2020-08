Roglič se je poigral z zmagovalcem Toura

Primož Roglič mora po zmagah v telemark zdaj skakati z masko na obrazu. FOTOGRAFIJI: Tour de l'Ain

Peklenska generalka

se je v profesionalno karavano vrnil v velikem slogu. Na tridnevni dirki Tour de l'Ain v Franciji, njegovi prvi v mednarodni konkurenci po lanski jeseni, je slavil tri zmage. Najboljši je bil v razgibani drugi in kraljevski tretji etapi, osvojil je tudi rumeno majico najboljšega v skupnem seštevku. V hrbet mu je moral gledati tudi lanski zmagovalec dirke po Franciji. Če skočimo k statistiki, je Roglič minuli konec tedna slavil 37., 38. in 39. zmago, odkar je kolesarski profesionalec. Slavil je tudi 11. zmago v skupnem seštevku etapne dirke. Tour de l'Ain se sicer ne more primerjati z Vuelto in drugimi preizkušnjami svetovne serije, ki jih je osvojil v zadnjih letih, gre pa za zelo pomembno zmago v luči nadaljevanja sezone, katere vrhunec bo Tour de France z začetkom 29. t. m. v Nici in koncem 20. septembra v Parizu. Roglič si je z njo utrdil status znotraj ekipe Jumbo Visma, v kateri so bili do tega tedna morda še dvomi, kdo je najmočnejši in kdo naj bo kapetan na Touru. Z zmagami je tudi poskrbel, da trud njegovih pomočnikov ni bil zaman, dokazal je, da lahko zmaga v sprintu ali pa v dvoboju v klanec. Skupaj z moštvenimi kolegi iz Jumba Visme pa je dal tudi misliti kolesarjem Ineosa, njihovemu prvemu zvezdniku Bernalu in tudi njihovemu vodstvu. Najbogatejša ekipa na svetu že lep čas ni bila tako nemočna, ko je imela na startu svoje najmočnejše adute.Zadnje desetletje je bila vajena narekovati tempo in nadzirati karavano, to vlogo pa ji je zdaj prevzela Rogličeva nizozemska zasedba. V drugi etapi je Ineos zmlela z narekovanjem tempain, ob katerem je v odločilnih kilometrih Bernal ostal brez pomočnikov. Ineos je dan pozneje, ko je o etapni in končni zmagi na dirki odločal 17,8 km dolg vzpon na Grand Colombiers, kjer se bo 13. septembra končala tudi 15. etapa Toura, poskušal vrniti udarec.inso poskušali osamiti Rogliča, vendar so dosegli ravno nasprotno. Sam je 7 km pred ciljem ostal Bernal, ki je pred tem prepričljivo zmagal na dirki po Burgosu. Dvakrat zapored je izgubil dvoboj mož na moža z Rogličem, slovenski zvezdnik pa se je za odlično pripravljene akcije (zmago bi lahko slavil tudi v 1. etapi, vendar ga je presenetil 21-letni Italijan) tudi zahvalil ekipnim kolegom: »Etapa je bila izjemno zahtevna, Ineos pa jo je še otežil z narekovanjem zelo ostrega tempa na vseh vzponih. Naša ekipa je spet izjemno opravila svoje delo, na koncu pa sem imel dovolj moči, da sem ga okronal z zmago.«Do začetka Toura so skoraj še trije tedni, marsikaj se še lahko zgodi. V sredo se začne generalka zanj. Kriterij Dauphiné bo sicer tri dni krajši kot običajno, zato pa zahtevnejši kot prejšnja leta. Vseh pet etap bo gorskih, vse se bodo končale s ciljnim vzponom, končnega zmagovalca in bržkone prvega favorita za zmago tudi na Touru bomo dobili v nedeljo v smučarskem središču Megève. Tu bomo videli že popolnejši mozaik za Tour. Ne bo šlo več le za dvoboj Jumba Visme in Ineosa. Karte bo začel kazati tudi Bahrain McLaren, ki ima visoke ambicije s kapetanom ​​(med njegovimi pomočniki bo, ki se je v soboto izkazal z 10. mestom na dirki Milano–Samremo), in kajpak ekipa UAE s(12. v Sanremu). Kaj hitro bo bržčas jasno, kdo bo na startu francoske pentlje kapetan. Izkušenejši, ki naj bi bil papirnati vodja in je bil te dni v Franciji daleč za Rogličem, ali 21-letni Slovenec, ki v zadnjem letu in pol kaže precej boljšo formo in ima v tem obdobju na svojem računu tudi precej več odmevnih zmag?