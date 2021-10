Roglič še drugič v karieri slavil na dirki po Emiliji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec jesenske italijanske klasike po Emiliji. Na 195,3 km dolgi trasi od Casalecchia di Rena do vrha na San Luci nad Bologno je 31-letni Kisovčan ugnal Portugalca Joaa Almeido in Kanadčana Michaela Woodsa. Drugega slovenskega predstavnika Tadeja Pogačarja ni bilo med najboljšimi.



To je bila Rogličeva (Jumbo-Visma) 59. zmaga v karieri ter 12 v tej sezoni. Potem ko na svetovnem prvenstvu v Flandriji preteklo nedeljo ni mogel priti do odmevnega izida, je šest dni kasneje še drugič v karieri slavil na dirki po Emiliji. Prvič mu je to uspelo pred dvema letoma, lani pa je slavil Rus Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech).



Preizkušnjo po Emiliji je pričakovano odločil krožni del steze v zadnjih 40 km. Kolesarji so morali opraviti s petimi prečkanji San Luce (2,1 km/9,7 %), že po prvem pa se je v vodilni skupini skupaj s še šestimi kolesarji znašel Roglič.



V naslednjih treh prečkanjih vzpona nad Bologno je ves čas pokrival napade, ob zadnjem pa je sprva napadel Woods (Israel Start-Up Nation), nato še Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), nihče pa se na strmih naklonih ni mogel odlepiti.



Zdelo se je, da je odpadel le Belgijec Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), ki sprva ni mogel držati ritma najboljših. A ko so se ostali spogledovali pred zadnjimi nekaj 100 m, je mimo švignil prav Belgijec in izzval Rogliča, ta pa je v silovitem sprintu strl najprej Evenepoela, nato še ostale ter v cilj prišel tri sekunde pred Almeido (Deceuninck-Quick-Step) in pet pred Woodsom za drugo zmago na dirki po Emiliji.



Dvakratni zmagovalec Toura Pogačar je ostal v ozadju in se ni mogel boriti za najvišja mesta.



Naslednjič bo Roglič dirkal v sredo, ko bo na vrsti dirka Milano - Torino, sezono pa bo zaključil na zadnjem spomeniku sezone na klasiki odpadajočega listja po Lombardiji. Tam bo nastopil tudi Pogačar, ki ga pred tem v torek čaka še ena italijanska klasika Tre Valli Varesine.

