Roglič se bo še boril za rdečo majico

Ob koncu prvega tedna 77. kolesarske dirke po Španiji je jasno, da se bo moral za morebitno četrto zaporedno zmago Primoža Rogliča (Jumbo Visma) zgoditi velik zasuk. Doslej je bil najmočnejši na Vuelti Remco Evenepoel (Quick Step), ki v Asturiji ni slavil etapne zmage, je pa prepričljivo ugnal vse tekmece za rdečo majico.

V 8. in 9. etapi so morali kolesarji premagati kar 11 kategoriziranih asturijskih vzponov, na katerih smo videli taktično nanizanko s podobno vsebino. Evenepoelove ekipe Quick Step etapni dosežki niso zanimali, predse je dvakrat spustila v seštevku nenevarne ubežnike. To je v soboto omogočilo novo veselje Avstralcu Jayu Vinu (Alpecin Deceuninck), ki je po 6. dobil še 8. etapo, včeraj pa je prvenec na tritedenskih dirkah proslavil Južnoafričan Louis Meintjes (Intermarche).

Sta pa bila različna zaključka boja med kandidati za končno zmago. Ciljni vzpon 8. etape na Collado Fancuaya je vlil obilo optimizma Rogli in njegovim navijačem. Slovenski as je brez večjih težav zdržal Evenepoelov tempo in je skupaj z Belgijcem ter Enricom Masom (Movistar) prikolesaril v cilj.

V težavah pa se je tako kot v 6. etapi 32-letni Kisovčan znašel včeraj na peklensko strmem ciljnem vzponu na Les Praeres de Nava (3,9 km, 12,9 odstotka). Evenepoela je svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki se je doslej izkazal kot zlata vreden pomočnik, do vznožja pripeljal na čelu skupine in nosilec rdeče majice ni odlašal z odločilnim pospeškom. Da Roglič po padcu in odstopu na Touru (še) ni na ravni, ki jo je na Vuelti kazal na poti do treh zmag, je potrdilo tudi to, da so ga prehiteli trije domači kolesarji. Ob 27-letnem Masu tudi najobetavnejša predstavnika novega španskega vala, 21-letni Carlos Rodriguez (Ineos) in 19-letni Juan Ayuso (UAE).

Po dnevu premora vožnja na čas

Rogla se je z nadaljevanjem v svojem ritmu spet dokaj dobro izvil iz težav. Končal je na 10. mestu, proti Evenepoelu je izgubil 52 sekund in s skupnim zaostankom 1:53 v seštevku ubranil 3. mesto. Med njima je Mas, 1:12 za rdečo majico. »Upali smo, da bo lahko Primož sledil Remcu, ki pa je ta čas v tako dobri formi, da se mu je težko postaviti po robu. Primož še ni 100-odstotno nared, a je blizu temu. Nad tokratnim razpletom nismo pretirano razočarani, saj nismo pričakovali, da bo najmočnejši. Če bi, bi lovili ubežnike in poskušali dobiti etapo. Bolj bi nam ustrezalo, če bi bil zaostanek manjši, vendar smo še tu. Pred nami sta še dva tedna, še se bomo borili,« je izjavil Grischa Niermann, športni direktor Jumba Visme, za katero se prvi teden ni končal najbolje. Roglič včeraj ni izgubil le nekaj časa, temveč tudi enega od ključnih pomočnikov za gorske etape Seppa Kussa, ki je odstopil zaradi povišane temperature. Tudi Evenepoel je zaradi pozitivnega covidnega testa sicer izgubil Pietra Serryja.

V vsakem primeru pa je pričakovati, da bo odločala moč kapetanov, ki bosta na preizkušnji spet jutri. Po selitvi s španskega severa na jug in dnevu premora bo v 10. etapi na vrsti 30,9 km dolga vožnja na čas od Elcheja do Alicanteja. Roglič v posamičnih kronometrih v Španiji še ne pozna poraza, a je tokrat naletel na tekmeca, ki v tej prvini tudi spada med najboljše na svetu.