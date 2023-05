Roglič pridobil 14 sekund in Remcu pokazal, da mu ne bo lahko

Irec Ben Healy je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Italiji. Na 207 km dolgi razgibani trasi od Ternija do Fossombroneja je bil najboljši iz ubežne skupine. Med favoriti za skupno zmago je slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič prvič strl Belgijca Remca Evenepoela in pridobil 14 sekund. V skupnem seštevku je 33-letni Kisovčan pridobil dve mesti in je zdaj tretji. Za vodilnim Norvežanom Andreasom Leknesundom zaostaja 38 sekund. Drugi je Evenepoel, ki zaostaja osem sekund.

Ljubljenec slovenskih src iz ekipe Jumbo Visma se je danes ves čas držal v ospredju, prvič pa je tudi sam močno pritisnil na pedala na zadnjem vzponu in razbil skupino najboljših. Pokazal je, da je na vzponih zelo močan, s sabo pa je do cilja v Fossombroneju pripeljal še Britanca Gerainta Thomasa in Taa Geoghegana Harta. Za zmagovalcem so zaostali 4:34 minute.

