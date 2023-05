Roglič prestrašil in navdušil navijače

Ne zgodi se pogosto, da je poraženec v cilju bolj zadovoljen kot zmagovalec, vendar je tako bilo ob koncu 9. etape Gira, 35 km dolge vožnje na čas v Ceseni. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) je kislega obraza slavil etapno zmago in vrnitev v rožnato majico, Primož Roglič (Jumbo Visma) pa je po 6. mestu lahko z nasmeškom ugotovil, da je končna zmaga 28. maja v Rimu še vedno v njegovem dosegu.

To je 33-letni Zasavec dal vedeti že v 8. etapi, ko je prvič na dirki pokazal pravo moč v klanec. Napadel je na slabe 3 km dolgem, a strmem vzponu na Cappuccine, ter se otresel tudi 23-letnega Evenepoela. Do cilja si je v spremstvu Gerainta Thomasa in Taa Geoghegana Harta (oba Ineos) prikolesaril 14 sekund prednosti pred belgijskim tekmecem in zaostanek za njim zmanjšal na pol minute.

Vendar je bila pomembnejša ravninska vožnja na čas, v kakršni je Roglič v 1. etapi v le 19,6 km izgubil kar 43 sekund. Tokrat je bilo na sporedu skoraj dvakrat toliko kilometrov in Evenepoel bi mu lahko spet ušel za več kot minuto. Tako je tudi kazalo, prvo merjenje vmesnega časa po 13 km je bil šok za Rogličeve navijače. Njihov ljubljenec je zaostajal 31 sekund in ob takem nadaljevanju (izgubljal je 2,4 sekunde na km) bi v cilju izgubil 1:23 …

A v dežju, ki je pral kolesarje, so se rezultatsko slovenska vremena zjasnila. Remcova prevlada je usihala, Primož je v svojem slogu stopnjeval svoj nastop. Na drugem merjenju vmesnega časa je zaostajal 27 sekund, na tretjem 23, v cilju le še 17. Spet pa se je izkazal dvojec Ineosa Thomas in Geoghegan Hart, ki sta za Remcom zaostala vsega eno in dve sekundi. To je dalo nov vrstni red v skupnem seštevku, prvi Evenepoel, 45 sekund za njim Thomas, 47 Roglič in 50 Geoghegan Hart. To je četverica, iz katere bomo bržkone dobili zmagovalca 106. Gira, na katerem je danes na sporedu prvi dan premora.

Razlike so minimalne

»Tudi jaz sem bil prestrašen po prvem vmesnem času. Očitno so se pri Jumbu Vismi ušteli, Primož je začel prepočasi, nato pa na srečo pridobival po odsekih. Sicer še vedno ni bil videti dobro na kolesu, preveč gibanja je bilo v hrbtu in medenici, vsaj število obratov je povečal v primerjavi s prvim kronometrom,« je Rogličev nastop ocenil Martin Hvastija, najboljši slovenski kronometrist v 90. letih minulega stoletja.

Evenepoel? »Remco se je preveč zagnal, ker je mislil, da bo enako kot na 1. etapi, vendar noge niso več iste. Sodeč po videnem v zadnjih dveh dneh, Evenepoel ni več Rogličev glavni konkurent, to je ekipa Ineos. Žal mi je, da Thomas ni zmagal, to bi si zaslužil, Britanci pa bodo nevarni, ker imajo v igri dva močna aduta,« je nova razmerja moči začrtal Hvastija, ki je prepričan, da ni še nič odločenega. Najzahtevnejše gorske preizkušnje pridejo šele od 13. etape naprej.