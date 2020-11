Roglič na strahovitem vzponu Angliru moral sleči rdečo majico

Na kolesarski dirki po Španiji je v brutalni 12. etapi Primož Roglič izgubil skupno vodstvo. Na slovitem vzponu Angliru so mu ušli trije tekmeci, v cilj je prišel z zaostankom 26 sekund za velikim junakom Britancem Hughom Carthyem. Rdečo majico je prevzel Ekvadorec Richard Carapaz, ki ima pred Slovencem zdaj 10 sekund prednosti. To niti ni prehud zaostanek, lahko ga bo izničil že v kronometru v 13. etapi, ki bo na sporedu v torek, po dnevu premora.



Potem ko je glavnina pred zaključnim vzponom ujela ubežnike, je imel Roglič ob sebi še štiri pomočnike, Jumbo Visma pa je v začetku narekovala uničujoč ritem. A v zadnjih kilometrih brutalnega vzpona so kajpak ostali le še najboljši, slovenskega asa je sicer še spremljal nezamenljivi Sepp Kuss, ko je napadal Španec Enric Mas. Na delu, kjer naklon doseže tudi prek 23 %, se je Roglič znašel v težavah, nekaj časa seje še uspel obdržati v skupini, nato pa je dva kilometra pred ciljem je pospešil Carapaz, pridružil se mu je tudi Carthy, trojica pa je naredila razliko in skupno napadla rdečo majico.



Njihova prednost, pridružil se jim je tudi Rus Aleksandr Vlasov, se je večala, Rogliču pa je, četudi je ob sebi še vedno imel Kussa, počasi skupno vodstvo polzelo iz rok. Slab kilometer pred ciljem je napadel Carthy, ki se je kot veliki junak dneva veselil prestižne etapne zmage. V cilj je prišel s prednostjo 16 sekund.



V skupnem seštevku se je Britanec z 10. mesta celo povzpel za Rogliča, na tretje mesto, za vodinim Carapazom pa zaostaja za 35 sekund. Roglič sicer ostaja vodilni v seštevku po točkah in bo tako znova nosil zeleno majico.