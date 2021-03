Roglič tudi danes pokoril konkurenco

Primož Roglič je zmagovalec šeste etape na kolesarski dirki svetovne serije Pariz–Nica od Brignolesa do Biota (202,4 km). V zahtevnem zaključku je bil hitrejši od Francoza Christopha Laporta in Avstralca Michaela Matthewsa. V skupnem seštevku je še povečal prednost pred zasledovalci. V zaključku, ki je bil nekoliko prezahteven za klasične sprinterje, je bil Roglič kot edini preostali predstavnik Jumbo-Visme vseskozi v ospredju. V zadnjih nekaj sto metrih je izkoristil zahtevnost zaključka (1,8 km, 5,5-odstotni naklon) in ugnal tekmece in si priboril še 10 bonifikacijskih sekund v boju za skupno zmago.



V skupnem seštevku ima Roglič zdaj 41 sekund prednosti pred lanskim zmagovalcem Maximilianom Schachmannom (Bora-Hansgrohe), tretji je po novem Španec Ion Izaguirre Insausti (Astana), ki zaostaja 50 sekund.



V soboto bo na sporedu zaradi pandemije spremenjena predzadnja etapa od Le Broca do gorskega cilja na Valdeblora la Colmiane v dolžini 119,2 km.

