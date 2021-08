Roglič po grdem padcu dobil etapo dirke po Španiji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič še enkrat več dokazal, da je tudi letos najmočnejši kolesar na dirki po Španiji. V 11. etapi, ki je imela zahteven zaključek, je premagal vse tekmece in zabeležil drugo etapno zmago na dirki. Na cilju je imel tri sekunde prednosti pred največjim konkurentom na dirki, Špancem Enricom Masom.



Prednost Rogliča pred vodilnima na dirki pa je bila premajhna, da bi spremenil vrstni red na vrhu, tako ostaja na tretjem mestu. Za Norvežanom Oddom Christianom Eikingom zaostaja minuto in 56 sekund, za Francozom Guillaumeom Martinom pa 58 sekund.



Enajsta etapa, pred katero je odstopil Jasper Philipsen, zmagovalec dveh sprintov na dirki, je bila še ena v vrsti razgibanih. Prave ravnine ni bilo, pa tudi ekstremno dolgih in zahtevnih klancev ne. Etapa, z dobrimi 133 kilometri najkrajša na Vuelti, je vsebovala le en kategorizirani vzpon druge kategorije, bolj ali manj pa je bilo jasno, da se bo odločila na zaključnem klancu na Valdepenas de Jean, ki ga mnogi primerjajo s kratkim, a strmim vzponom na Mur de Huy, značilnostjo klasične spomladanske dirke Valonska puščica v Belgiji, in je že nekajkrat bil del dirke po Španiji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: