Roglič padel za eno mesto, etapa ubežniku

Nemec Nico Denz (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Sierra do Cassano Magnaga (194 km) je bil najboljši iz prvotne skupine 29 ubežnikov. Prišlo je tudi do spremembe v skupnem seštevku, saj je Britanec Geraint Thomas predal rožnato majico enemu od ubežnikov, Francozu Brunu Armirailu.

Član ekipe Groupama-FDJ je bil v zadnjem, okoli 110 km dolgem ravninskem delu trase vse bližje prevzemu majice vodilnega, a je moral za to ciljno črto prečkati kar 18:37 minute pred Thomasom.

To mu je tudi uspelo, s čimer se je s 23. mesta dvignil na prvo in postal prvi Francoz, ki bo nosil rožnato majico v 21. stoletju. V nadaljevanju Gira pa ni pričakovati, da bo majico zadržal dlje časa.

V seštevku ima 29-letni Francoz zdaj 1:41 minute naskoka pred Thomasom, še dve sekundi več pa zaostaja slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma). Danes je brez težav 33-letni Kisovčan etapo končal v času glavnine.

Etapa je pričakovano pripadla ubežnikom. Ti so od samega začetka skušali ustvariti čim večjo skupino, ki je glavnina ne bi mogla nadzorovati. Na koncu je edini vzpon na prelaz Simplon skupaj prečkalo 29 kolesarjev, ki so tudi obračunali za etapno zmago.

Okoli 55 km pred ciljem so se začeli napadi znotraj ubežne skupine, že takoj pa so se od večje skupine odlepili štirje kolesarji. Privozili so si prednost slabe minute, manjša skupina zasledovalcev pa jih je ujela v zadnjem kilometru.

V sprintu je imel nato največ moči Denz. Drugi je bil Kanadčan Derek Gee (Israel-Premier Tech), tretji pa domačin Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). Devetindvajsetletni Nemec je slavil peto zmago v karieri in drugo na letošnjem Giru, potem ko je bil najboljši že v četrtek, prav tako po begu.

»Mislil sem, da smo vmes že izpustili iz rok priložnost za etapno zmago, saj nismo mogli zarezati v zaostanek za vodilnimi. Dejal sem si, da bom nekoliko varčeval z močmi, ker me ne zanima četrto mesto, saj sem v četrtek že zmagal. Odločil sem se, da priključim trojici v ospredju in z daljšim sprintom poskusim do cilja. Uspelo je, drugič. Neverjetno,« je po etapi organizatorjem dirke dejal Denz.

Za najboljšimi je etapo na 15. mestu končal Arimrail, za vodilnim je zaostal 53 sekund, glavnina pa je ciljno črto po ne ravno aktivnem dnevu prečkala 21:11 minute za Denzom.

V nedeljo bo na sporedu etapa od Seregna do Bergama (195 km), ki po profilu spominja na zadnji spomenik sezone po Lombardiji. Kolesarji bodo morali premagati 3600 višinskih metrov ter štiri kategorizirane vzpone.