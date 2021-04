Roglič ostal brez boja za zmago

Belgijski kolesarje zmagovalec dirke svetovne serije Amstel Gold. Na 216,7 kilometra dolgi krožni preizkušnji v bližini Valkenburga je bil v fotofinišu boljši od Britanca. Najboljši Slovenec je bilna osmem mestu, tehnične težave pa sostale boja za zmago.Večji del dirke je bil 31-letni Kisovčan (Jumbo-Visma) v dobrem položaju, v predzadnjem krogu pred pomembnim vzponom na Cauberg pa je naletel na tehnične težave in ostal brez boja za zmago. Najboljši Slovenec je bil tako Mohorič, ki je v sprintu druge skupine zasedel osmo mesto. Tretje mesto je za Van Aertom (Jumbo-Visma) in Pidcockom (Ineos Grenadiers) zasedel Nemec(Bora-hansgrohe).Preizkušnja v okolici Valkenburga je sicer večji del potekala mirno, saj je glavnina nadzorovala in kasneje lovila deset prvotnih ubežnikov. Toda v desetem od skupno 13 krogov se je dirka razživela. Zelo aktivna sta bila tudi slovenska kolesarja pri Bahrain Victorious. Najprej je napadal, nato pa še Mohorič, a se nikomur ni uspelo resneje odlepiti od glavnine. V njej je bil ves čas v ospredju Roglič, ki pa je moral pred zadnjim vzponom na Cauberg v predzadnjem krogu sestopiti s kolesa in ga zamenjati zaradi tehničnih težav. Izgubil je več kot minuto in ostal brez boja za zmago ob sploh prvem nastopu na največji kolesarski dirki na Nizozemskem.V zadnjem krogu na poti do cilja v Berg en Terblijtu so se ob napadu na Geulhemmerberg odpeljali Van Aert, Pidcock in Schachmann (Bora-hansgrohe) ter si privozila dovolj veliko prednost pred zasledovalci. Nemec je poskušal z napadom, a dva km pred ciljem ni uspel, sprintati pa je prvi v zadnjih 200 m začel Van Aert, ki so mu po fotofinišu prisodili zmago.Na dirki sta nastopila še dva Slovenca,(BikeExchange) in(UAE Team Emirates), ki pa tako kot Roglič in Tratnik nista bila v ospredju.