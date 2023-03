Roglič obdržal majico, Evenepoel izgubil živce

Če se po dirki po Kataloniji Giro pozna, ljubitelje kolesarstva od 6. do 28. maja čaka nepozaben spektakel v Italiji. V glavnih vlogah bosta Primož Roglič (Jumbo Visma) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ki sta v Barceloni uprizorila zadnje dejanje izjemnega enotedenskega dvoboja, v katerem je po še eni mojstrovini 33-letnega Zasavca zmaga odšla v Slovenijo.

Etapna zmaga Evenepoela v Barceloni in Rogličevo zmagoslavje v skupnem seštevku je bil epilog 102. dirke po Kataloniji, po videnem od ponedeljka do nedelje pa tudi pravična delitev lovorik. Velika favorita sta dirko spremenila v bitko, ki je še najbolj spominjala na dvoboj boksarskih težkokategornikov, ki sta brez usmiljenja izmenjavala udarce. Roglič je dobil 1. etapo, Evenepoel je odgovoril v 3., vendar mu je Slovenec nato odločilni udarec zadal v 5., v zadnjih 50 metrih vzpona na Lo Port, v katerih je upehani Belgijec izgubil 6 sekund.

Zmago prepustil Evenepoelu

Toliko je na koncu tudi znašala razlika med zvezdnikoma, ki sta dobila vsak po dve etapi. Nista bila premočna le za tekmece – tretjeuvrščeni João Almeida (UAE) je zaostal 2:11 –, temveč tudi za svoje pomočnike. Ti so bili v zadnjih dveh etapah statisti v ozadju, ko je Remco poskušal na vse pretege Primožu sleči majico vodilnega, pri tem pa je le izgubil živce.

Deset let starejši kapetan Jumba Visme je brez težav odgovarjal na njegove skoke, kot vodilni pa razumljivo ni želel sodelovati pri narekovanju tempa na čelu. Evenepoel je zaradi tega besnel predvsem v bolj kot ne ravninski 6. etapi, v kateri sta se nato pustila ujeti glavnini. V 7. etapi s kar šestimi vzponi na Montjuic pa je Roglič, ko je uvidel, da končno zmagoslavje ni več ogroženo, nekajkrat potegnil v veter in pripomogel k temu, da sta velika junaka dirke v cilj prikolesarila dobro minuto pred zasledovalci.

V sprintu za zmago ni sodeloval, športno jo je prepustil Evenepoelu, ki je v 28 km, ki sta jih preživela v ospredju, opravil največ dela. Tako je Roglič tudi pomiril strasti, ki bi se lahko pred Girom razplamtele v pravo kolesarsko vojno med favoritoma za rožnato majico. Z objemom v cilju sta pokazala, da se zavedata, da je bilo v zadnjih dneh vse izrečeno in strojeno v žaru borbe in kot del taktike v boju za zmago.

Pred Italijo na Tenerife

»V čast mi je, da sem postal del zgodovine te dirke s stoletno tradicijo. Za nami je bilo šest zahtevnih dni in pričakoval sem še enega. Ekipa je odlično opravila svoje delo in poskrbela za to, da sem bil vseskozi v pravem položaju, nato sem imel dovolj močne noge, da sem dokončal svoje delo. Zdaj lahko proslavljamo. Upam, da se bo dvoboj z Evenepoelom nadaljeval v takšnem slogu, užival sem v njem,« je Roglič, ki je letos že dobil dirko Tirreno–Adriatico, povedal po svoji 7. sezonski in 72. karierni zmagi. Sicer je bila to njegova že 18. zmaga v skupnih seštevkih etapnih dirk. Največ so vredne tri Vuelte, sicer pa od prestižnih evropskih enotedenskih preizkušenj Rogliču, ki je po dvakrat dobil dirke po Romandiji, Baskiji in Tirreno–Adriatico, po enkrat pa Pariz–Nica, kriterij Dauphine in po Kataloniji, manjka samo še dirka po Šivici.

Vendar ta čas pred seboj vidi le Giro, na katerem bo, če bo šlo po željah slovenskih navijačev, odločitev o zmagovalcu padla 27. maja v gorski vožnji na čas na Svetih Višarjah. Tudi z njo v mislih se bo odpravil na višinske priprave na Tenerife, kjer je februarja že položil trdne temelje za doslej izjemno uspešno sezono.