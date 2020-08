Roglič nima časa za preračunljivost

Pandemija je prekrižala načrte številnim prirediteljem kolesarskih dirk. Nekateri so morali odpovedati svoje dogodke, drugi se sprijazniti z okrnjeno konkurenco, dirka Tour de l'Ain pa bo nasprotno pritegnila največ pozornosti doslej. Ta tridnevna francoska preizkušnja, ki po kategoriji spada šele v tretjo kolesarsko ligo, bo imela prvoligaško konkurenco. Bo prizorišče vrnitve svetovne številke ena Primoža Rogliča v karavano in tudi prvega letošnjega merjenja moči med velesilama svetovne serije, ekipama Jumbo Visma in Ineos, ki bosta največji tekmeci tudi na Tour de France. Tour de l'Ain je nižje kategorije kot dirka po Sloveniji, ki bi morala biti letos na sporedu od 10. do 14. junija, vendar jo je strnjen pokoronski tekmovalni koledar potisnil v ospredje zanimanja kolesarske javnosti. Za papirnate favorite je ena od preizkušenj, na katerih bodo preverili pripravljenost pred vrhuncem sezone, Tourom, ki se bo 29. t. m. začel v Nici. Generalka za francosko pentljo bo sicer kot vsako leto kriterij Dauphiné prihodnji teden, Tour de l'Ain, ki se bo začel jutri in končal v nedeljo, pa bo prva pokušina tega, kar nas septembra čaka v boju za rumeno majico. Veliko presenečenje bi namreč bilo, če je ne bi osvojil eden od kapetanov Ineosa ali Jumba Visme, zasedb, ki sta se lova na zmago na največji dirki lotili s podobno strategijo. Obe naj bi šli na start s po tremi močnimi aduti in ne le enim izrazitim vodjo, ki bi se mu podredili vsi moštveni sotekmovalci. Ineos ima zadnje tri zmagovalce Toura, branilca lanske zmage Egana Bernala, predlanskega nosilca rumene majice Gerainta Thomasa in štirikratnega šampiona na Elizejskih poljanah Chrisa Frooma. Jumbo Visma še čaka na trenutek slave v Parizu, vendar premore Primoža Rogliča, ki je bil lani najboljši na Vuelti in 3. na Giru, Toma Doumulina, ki je leta 2017 osvojil rožnato majico, leto pozneje pa tako Giro kot Tour končal na 2. mestu, in Stevena Kruijswijka, lani prvega zasledovalca Bernala in Thomasa na Touru. Vsi našteti bodo jutri na startu Tour de l'Ain, ki bo na pravi Tour še bolj spominjal zaradi sklepne 3. etape. Ta bo le malo spremenjena različica 15. etape francoske pentlje. Tri četrtine te 144,5 km dolge trase bo v nedeljo povsem enake kot tista, ki jo bo rumena karavana prekolesarila 13. septembra na poti od Lyona do ciljnega vzpona Grand Colombier. Ta 17,3 km dolgi klanec kajpak še ne bo razkril, kdo bo letos zmagal na Touru, bo pa morda nakazal, kdo nima večjih možnosti. Predvsem pa bo pokazal, kako složno delujeta najmočnejši ekipi. Pri Ineosu so minuli konec tedna na dirki po Okcitaniji sicer že pokazali svojo moč in hierarhijo. Zmago je slavil Bernal, za katerega je brez fige v žepu delal tudi Froome. Prvič z Dumoulinom Več neznank je ta čas v Rogličevi ekipi. Slovenski zvezdnik, ki je še vedno številka 1 na svetovni lestvici, v mednarodni konkurenci ni nastopil od vožnje na kronometer na Chrono des nations v Franciji 20. oktobra lani. Na Tour de l'Ain bo tudi prvič na startu skupaj z letošnjo okrepitvijo Jumba Visme Dumoulinom. »Primož zelo dolgo ni dirkal, zato si mora najprej povrniti občutke. Na svoji prvi dirki bržkone ne bo poletel, vendar so za njim dobre višinske priprave v Tignesu, ve, kaj je njegov cilj in kam želi priti. Boljši kazalnik forme pred Tourom bo kriterij Dauphiné, vendar tudi tukaj ne bo veliko preračunljivosti. Kolesarji imajo premalo časa zanjo,« je povedal nekdanji slovenski kolesar in Rogličev zaupnik Primož Čerin. Rogla pa bo končno spet spregovoril tam, kjer imajo njegove besede največji pomen, na cesti.