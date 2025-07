Roglič na prvi etapi Toura zaostal, Pogačar je lahko bolj zadovoljen

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Franciji. V zadnjem delu 184,9 km dolge etape v Lillu je prišlo do trganja glavnine zaradi vetra, nekaj časa pa sta proti branilcu zmage Slovencu Tadeju Pogačarju izgubila njegov rojak Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel.

Pogačar je bil ob Dancu Jonasu Vingegaardu del skupine 40 kolesarjev, ki se je odlepila slabih 20 km pred ciljem in si nato nabrala oprijemljivo prednost. Ciljno črto so prečkali 39 sekund pred skupino z Rogličem in Evenepoelom. Zaostal je tudi četrti Slovenec na dirki Matej Mohorič.

V sprintu vodilne skupine je bil najmočnejši Philipsen in oblekel prvo rumeno majico vodilnega. Slavil je že deseto etapno zmago na dirki po Franciji in 53. v karieri. Drugo mesto je pripadlo Eritrejcu Biniamu Girmayu, tretje pa Norvežanu Soerenu Waerenskjoldu.

Pogačar je ciljno črto prečkal kot 18., Vingegaard pa kot 20. Ob močnejših kolesarjih nista poskusila s sprintom. V prvi skupini je bil dobro za sprint postavljen tudi Luka Mezgec, a se mu je snela veriga, zaradi česar ni sprintal.

Kaotična etapa

Etapa v Lillu in okolici se je izkazala kot kaotična, že v prvi polovici je prišlo tudi do nekaj padcev. V enem od teh jo je skupil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je na letošnjem Touru ciljal predvsem na vožnjo na čas v peti etapi. Zaradi težav je moral 70 km pred ciljem odstopiti.

Tudi bočni veter je na izpostavljenih delih slabše postavljenim kolesarjem povzročal nemalo težav, glavnina pa se je večkrat trgala na manjše skupine.

Tudi 17 km pred ciljem je prišlo do ešalonov, ko je bila v ospredju ekipa Danca Jonasa Vingegaarda, a Pogačar nikoli ni bil daleč. Sta pa skok na vetru zamudila Evenepoel in Roglič in si že prvi dan v ravninski trasi nabrala omenjenih 39 sekund zaostanka v boju za skupno zmago.

V seštevku ima Philipsen štiri sekunde naskoka pred Girmayem in šest pred Waerenskjoldom. Pogačar in Vingegaard zaostajata 10 sekund, Roglič in Evenepoel pa 49.

Jasper Philipsen FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

V nedeljo bo na sporedu zahtevna etapa od Lauwin-Planqua do Boulogne-sur-Merja (209,1 km) z zelo razgibanim zaključkom.