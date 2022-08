Roglič, zdaj skupno drugi, je na kronometru moral priznati premoč Evenepoelu

Po drugem prostem dnevu se je dirka po Španiji nadaljevala z edino vožnjo na čas.

Slovenski as Primož Roglič in tekmeci so se spopadli z 31 km dolgo vožnjo od Elcheja do Alicanteja.

Prepričljivo je zmagal Remco Evenepoel, Roglič je bil drugi in za njim zaostal za 48 sekund. Kot tretji je prišel v cilj Remi Cavagna.

V vožnji na čas je bil 22-letnik za 48 sekund hitrejši od slovenskega asa Primoža Rogliča, ki pa je z drugim mestom napredoval tudi na drugo mesto v skupnem seštevku.

S 34. zmago v karieri, od tega osmo v kronometrih, je Evenepoel še povečal prednost v skupnem seštevku. Po desetih etapah ima zdaj 2:41 minute naskoka pred Rogličem (Jumbo-Visma), tretji je Španec Enric Mas (Movistar), ki je bil v etapi deseti in v skupnem seštevku zaostaja 3:03 minute.

Dvaintridesetletni Roglič je moral prvič v poklicni karieri priznati premoč kateremu od tekmecev v vožnjah na čas na španskih tleh. Do danes je bil najboljši osemkrat, od tega štirikrat na dirki po Španiji.

Daleč najboljši čas je sprva v etapi postavil na koncu tretjeuvrščeni Francoz Remi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl). Njegov čas 34:18 je bil dolgo nedotakljiv, prvi pa ga je presegel prav Roglič.

V sredo bo na sporedu ravninska etapa od El Pozo Alimentaciona do Cabo de Gate (191,2 km).