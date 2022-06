Roglič končuje začeta dela v Franciji

Dvakratni šampion Toura Tadej Pogačar bo pripravljenost pred vrhuncem sezone ta teden preveril na dirki po Sloveniji, ki se bo v sredo začela v Novi Gorici, že zdaj pa je jasno, da bosta na veliki pentlji njegova prva izzivalca Primož Roglič in Jonas Vingegaard. Kisovčan in njegova ekipa Jumbo Visma sta namreč z odliko opravila delo na kriteriju Dauphiné, na katerem je Rogla z zmago spodrsljaj izpred dveh let vrgel na smetišče zgodovine.

Rogla na etapnih dirkah svetovne serije v Franciji do letos ni slavil še niti ene končne zmage, čeprav je na vseh treh že nosil rumeno majico. Padci so mu preprečili slavja na kriteriju Dauphiné 2020 in Pariz–Nica 2021. Letos je dobil obe dirki, marca je s pomočjo Wouta van Aerta zmaga v Nici, včeraj je k njegovemu končnemu 1. mestu na Plateau de Solaison veliko pripomogel Vingegaard.

Z Rogličem sta na izjemno zahtevnem ciljnem vzponu (11,3 km, 9,2-odstotni povprečni naklon) uprizorila gorsko ekipno vožnjo na čas. Že pred tem je imela Jumbo Visma vse pod nadzorom, a ko je svoje delo kot lokomotiva 5,5 km pred ciljem končal Steven Kruijswijk, je slovensko-danska naveza potegnila na vso moč in o zasledovalcih ni bilo več ne duha ne sluha. Najbolj se je trudil Avstralec Ben O'Connor (Ag2R), ki pa ni mogel računati na nič več kot na 3. mesto v etapi in končni razvrstitvi. Prvi dve sta bili oddani, Rogla je Vingegaardu prepustil etapno zmago (v cilj sta prikolesarila z roko v roki), sam pa je v rumeni majici opravil s travmami izpred dveh let, ko je na skrajšani petdnevni dirki po Dofineji prepričljivo vodil, a po padcu v 4. etapi izpustil sklepno 5. etapo.

»Neverjeten dan je za nami, vsi fantje so bili izjemno močni, vse smo imeli pod nadzorom od starta,« je bil navdušen Roglič, za katerega Francija ni več uročena dežela. Tokrat je vse teklo po načrtu.

Tri zmage, štiri 2. mesta

»Dobili smo kup etap, v preostalih pa smo osvajali 2. mesta, zato smo lahko zadovoljni,« je Roglič nadaljeval po izjemni prevladi nizozemske ekipe. Skupaj je Jumbo Visma na osemdnevni dirki slavila tri etapne zmage in jim dodala še štiri druga mesta.

Vse je sicer imelo predvsem namen dvigniti pripravljenost in samozavest pred Tourom, ki se bo 1. julija začel v Københavnu. Sodeč po prikazanem so Rogličeve ose nared za tretjo zaporedno bitko s Pogačarjem in njegovo ekipo UAE, proti kateri so se morale dvakrat zadovoljiti z 2. mestom, leta 2020 Rogličevim, lani Vingegaardovim.

»V ekipi delamo v pravo smer, še nekaj tednov nas loči do starta, še lahko popravimo določene stvari, lahko smo samozavestni in si lahko obetamo dober začetka Toura,« je dejal trikratni zmagovalec španske Vuelte, ki bo prihodnji mesec lovil svojo prvo zmago na Touru, edini francoski etapni preizkušnji najvišje ravni, s katero še ni poravnal računov. »Na srečo sem pri zmagah zamenjal Španijo za Francijo, popravljam že začeta dela v Franciji,« je še dodal Roglič, ki bo imel na Touru, kot kaže, ob Pogačarju tudi močno interno konkurenco pri Jumbu Vismi. Izjemno dobro je namreč minuli teden deloval tudi Vingegaard. Miha Hočevar