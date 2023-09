Roglič je preživel in zmagal

Primož Roglič (Jumbo Visma) je prvi teden Vuelte končal na visoki noti. V 8. etapi je v sprintu ugnal Remca Evenepoela (Soudal Quick Step) in slavil zmago, nato pa je noge belgijskega kolesarskega zvezdnika preizkusil še v zaključku 9. etape in mu odščipnil še dve sekundi. Rogla gre tako samozavestno na prvi dan počitka in nato na eno od ključnih preizkušenj, torkovo vožnjo na čas v Valladolidu.

Sobota v hribovitem zaledju Coste Blance je bila sanjska za Jumbo Vismo. Sepp Kuss je v Xorretu de Cati oblekel rdečo majico vodilnega, Roglič pa je imel v zaključku v nogah največ dinamita, čeprav tega Evenepoel kljub porazu ni priznal. Dejal je, da je bil prepričan, da so pred skupino favoritov etapo že končali ubežniki ter da ni vedel, da proti Rogliču dirka za zmago. Če bi vedel, bi ga gotovo premagal, je še pribil 23-letni Belgijec.

Te trditve v praksi ni potrdil dan kasneje, ko jo je karavani 78. Vuelte spet zagodlo vreme. Nad ciljem na Caravaci de la Cruz se je odprlo nebo in cesto je zalila blatna reka. Zato so prireditelji podobno kot ob nalivih v 2. etapi v Barceloni boj za etapno zmago obdržali na predvidenem cilju – slavil jo je ubežnik Lennard Kämna (Bora Hansgrohe) –, v skupnem seštevku pa so štoparice zaustavili 50 m pred oznako za 2 km do cilja. Tam je bil eden od najbolj strmih odsekov ciljnega vzpona in Roglič je spet preizkusil Evenepoelove noge. Te niso mogle slediti pospešku 33-letnega Zasavca, ki je pridobil še dve »simbolični« sekundi.

Še vedno je tukaj

»Vesel sem, da smo končali in da cilj ni bil na vrhu klanca, saj vožnja skozi ovinke ni bila najbolj varna. Zadnji del klanca je bil zahteven, imel sem dobre noge in poskusil sem,« je Roglič orisal dogajanje je v 9. etapi, nato pa podal oceno prvega tedna Vuelte: »Preživel sem, to je zelo dobro, uživam v tem, da sem še vedno tukaj.«

S tem je Roglič spomnil, da bi padec v 2. etapi lahko pustil precej hujše posledice, kot jih je. Ta nesreča je zdaj že za njim, to je potrdila zmaga v 8. etapi, njegova 13. v tej sezoni in 78. v karieri, pa tudi 11. na Vuelti, na kateri je v vseh petih nastopih dobil vsaj eno etapo.

Ob koncu prvega tedna je Rogla 6. v skupnem seštevku, 2:29 za Kussom. Doslej po 9. etapi Vuelte še nikoli ni bil slabši kot 3., vendar je položaj na dirki povsem drugačen, kot ga je bil vajen minula leta. V vodstvu je njegov moštveni kolega, z najnevarnejšim zunanjim in notranjim tekmecem pa je praktično izenačen. Za Evenepoelom zaostaja le še 5 sekund, pred Jonasom Vingegaardom pa ima 6 sekund naskoka. Upati je, da ju bo imel tudi po 25,8 km dolgi ravninski vožnji na čas v torkovi 10. etapi še vedno na dosegu rok.