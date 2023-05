Roglič je načet, a še zdaleč ni premagan

Ves kolesarski svet je nestrpno čakal na to, da se bo v 16. etapi le začel pravi boj za rožnato majico na 106. Giru. Na vzponu na Monte Bondone se je sprožil ognjemet, ki pa se ni razpletel po slovenskih željah. Primož Roglič (Jumbo Visma) ni napadal, v zaključku se ni ubranil skokov zmagovalca Joãa Almeide (UAE) in Gerainta Thomasa (Ineos), ki je spet oblekel rožnato majico. Kljub temu ta ostaja v dosegu 33-letnega Zasavca.

Večji del 203 km dolge preizkušnje s petimi kategoriziranimi vzponi in več kot 5000 višinskimi metri so bili v ospredju kolesarji Jumba Visme. To je pomenilo, da Roglič nekaj pripravlja za ciljni vzpon na Monte Bondone, na katerem pa so pobudo prevzeli člani moštva UAE. Tem je samozavest v zadnjih dnevih dvigala dobra pripravljenost Almeide in 24-letni Portugalec je potrdil, da je v vrhunski formi.

Na čelu skupine favoritov je narekoval oster tempo in slabih 6 km pred ciljem so v ospredju ostali le najmočnejši kapetani. Samo še Roglič je imel ob sebi Seppa Kussa. Zdelo se je, da ima Jumbo Visma v rokah najboljše karte tako za etapno zmago kot za prevzem rožnate majice. A Rogličeve noge niso bile prave.

Prvi je napadel Almeida, tu je Rogla še dobro skrival, da je v težavah, ki pa jih je zaslutil izkušeni Thomas. Skočil je še on in se v ospredju pridružil Almeidi. Rogliča so tako čakali štirje kilometri in pol, v katerih je moral rešiti ta Giro. Uspelo mu je, sprva s Kussovo zlata vredno pomočjo, v finišu pa je še sam pritisnil na pedala, kolikor je še lahko, in v cilj prikolesaril na 3. mestu – 25 sekund za najnevarnejšima tekmecema.

Skupaj z odbitnimi sekundami je proti Almeidi, ki je slavil svojo prvo etapno zmago na tritedenskih dirkah, izgubil 31 sekund, proti drugouvrščenemu Thomasu 27. To je dalo novi vrstni red: 1. Thomas, 18 sekund pred Almeido in 29 pred Rogličem. Realno je to trojica, ki še lahko računa na zmago v nedeljo v Rimu.

Tadej Pogačar nastopil v izjavi

Med strokovnjaki, ki dnevno spremljajo Giro, je bolj kot Almeidova zmaga odmeval Rogličev trenutek slabosti. »Če je bil to njegov slab dan na Giru, je z njim opravil odlično. Zaostal je le za 25 sekund, kar pomeni, da je še v boju za rožnato majico,« je dejal Stefano Garzelli, zmagovalec Gira 2000 zdaj komentator pri italijanski državni televiziji RAI. Roglič po etapi ni stopil pred medije, odpeljali so ga na dopinško kontrolo. Je pa v izjavi zmagovalca Almeide na novinarski konferenci »nastopil« Tadej Pogačar. »S Tadejem sva se slišala. Rekel mi je, naj napadem in oblečem rožnato majico, a sem mu odvrnil, naj se umiri, ker nimam njegovih nog. Sicer pa dobro okreva po poškodbi zapestja, pripravljen bo za Tour in z veseljem ga bom spremljal s kavča,« je dejal Pogačarjev moštveni kolega, ki ga pred tem kajpak čaka še velika bitka na Giru.

Le še današnja 17. etapa ob Jadranskem morju bo mirna v boju za lovoriko. Nato bo šlo spet strmo navzgor, v Dolomite. V četrtek bo na vrsti 18. etapa s ciljem na Val di Zoldu, v petek 19. na Tre Cime di Lavaredo. Nato bo v soboto prišla še pika na i, gorska vožnja na čas na Svete Višarje. Vse kaže, da bo kolesarski praznik tik ob slovenski meji odločil šampiona 106. Gira.