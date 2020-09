Roglič in Pogačar vseskozi na preži

Na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Italiji se povečuje napetost pred vrhuncem tekmovanja. Po vožnjah na kronometer bosta na sporedu cestni dirki, danes za ženske (143 km), jutri za moške (258,2 km), na kateri ima naša reprezentanca največje apetite. Pod vodstvom selektorja Andreja Hauptmana bo startala osmerica, na čelu pa najboljša kolesarja Toura Tadej Pogačar in Primož Roglič. Največja neznanka je, koliko sta si opomogla in se motivirala za nove izzive po tritedenskem spektaklu v Franciji. Hauptman je adutoma pustil nekaj dni prepotrebnega počitka. Pogačar se je reprezentanci pridružil v četrtek zvečer, Roglič je v Italijo prispel kot prvi iz ekipe za cestno dirko. Tu je bil že v sredo in dan pozneje s selektorjem proučil izjemno zahteven, 28,8 km dolg krog, ki ga bodo morali tekmovalci prekolesariti devetkrat.



»Progo sem si do potankosti ogledal, naprej s Primožem, dan pozneje še z drugimi fanti. Trasa je nekakšna mešanica med klasičnima dirkama Amstel Gold Race in Liège–Bastogne–Liège. Na Amstel spominja, ker je zelo živčna, z veliko nevarnimi ovinki in starti z ničle, klanci pa so podobno strmi kot v Liègu. To je proga, ki ne pusti niti kančka sprostitve, vseskozi bo treba biti na preži, če bo katera od ekip izpeljala akcijo. Tu te po eni napaki ne bo več v igri,« je Hauptman ocenil traso, na kateri izstopata vzpona na Mazzolano (2,8 km s 5,9-odstotnim povprečnim naklonom in 13 odstotki na najzahtevnejšem odseku) in Gallisterno (2,7 km s povprečnim naklonom 6,4 odstotka in 14 odstotki na najbolj strmem delu). Vse skupaj jih čaka 18 vzponov, kar je dovolj zahtevna trasa, da bi na njej lahko Pogačar in Roglič uveljavila odlike, s katerimi sta slavila dvojno zmago na Touru. Enodnevna dirka pa kajpak ni enaka etapni. »Smo zelo visoko, Primož in Tadej sta v odlični formi, vendar je to povsem drugačna dirka, kot je bil Tour. Tu bodo v ospredju kolesarji za klasike, ta proga lahko ustreza tudi tistim, ki so v vrhunski formi. Imamo takšne kolesarje, Primož in Tadej sta vodilna v naši reprezentanci, v odlični formi je tudi Luka Mezgec, ne nazadnje je tudi Jani Brajkovič na podobnih preizkušnjah že krojil vrh,« slovenski selektor, ki bo imel poleg omenjenih na voljo še Jana Polanca, Domna Novaka, Luko Pibernika in Jana Tratnika, meni, da bi lahko igrali na več kart. Roglič bi čim manj stresa »V zaključek je treba priti s čim več kolesarji, vendar se ne preveč kazati in izpostavljati. Za tistega, ki bo imel največ moči, bomo na koncu storili vse. Zaradi ozkih cest bomo morali vseskozi biti spredaj in ob tem porabiti najmanj energije. To je umetnost, ki jo bodo hotele uveljaviti vse ekipe. Vprašanje je, kdo bo najbolj pretkan in spreten,« napeto taktično bitko napoveduje 45-letni kolesarski strokovnjak, ki si želi, da bi se Slovencem naposled odprlo na največjih enodnevnih dirkah. Na njih je med slovensko osmerico najvišje segel Brajkovič, ki je bil 2. na dirki po Lombardiji že oddaljenega leta 2008. Roglič je lansko jesen pokazal, da ni od muh na enodnevnih preizkušnjah, med drugim je zmagal na dirki po Emiliji s podobno strmimi klanci, kot bodo na sporedu jutri. »Poskusil bom storiti vse, kar je v mojih močeh, na start pa želim iti s čim manj stresa, tega je bilo dovolj že v zadnjih tednih. Izziv je velik, vendar pred njim ne čutim pritiska,« je povedal Roglič, ki je lani na SP v Yorkshiru v ekstremnih razmerah (9 stopinj Celzija in močan naliv) odstopil, Pogačar je kot najboljši Slovenec zasedel 18. mesto. »To je bil zame lep dosežek, bilo je moje prvo prvenstvo, razmere so bile krute, tega dne ne bom nikoli pozabil. Nisem enodnevni kolesar, nikoli se nisem znal pripraviti na en dan stoodstotno. Bomo videli, kaj bo,« pa je dodal zmagovalec Toura, na katerem smo že videli, kaj se lahko zgodi, če se povsem osredotoči na odločilni dan.