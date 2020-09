Roglič in Pogačar sta vladarja Toura!

Tour de France je iz dneva v dan bolj slovenski. Pred 13. etapo so bili pri napovedih najglasnejši Kolumbijci, ko je bilo treba spregovoriti na cesti, pa sta imela glavno besedo Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE). Izplen je boljši od najlepših sanj. Rogla nosi rumeno majico vodilnega na dirki, Pogi pa na 2. mestu v skupnem seštevku nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja. Za vrh v etapi se slovenska asa sicer nista borila, to sta prepustila ubežnikom, med katerimi je bil najboljši Kolumbijec Dani Martinez (Education First). Vsaj nekaj tolažbe za Južnoameričane, ki so v zadnjih dneh drug drugega pozivali, naj združijo moči, da bodo lahko kos tekmecema s sončne strani Alp.



Tudi njihov najmočnejši adut Egan Bernal (Ineos) je napovedoval, da je to dan, ko se zanj začenja pravi Tour, ko bo pokril vse napade tekmecev, če se jih že ne bo otresel. Ko je poltretji kilometer pred ciljem napočil trenutek odločitve – tam se je ciljni vzpon na prelaz Peyrol spremenil v zid s 15-odstotnim naklonom –, je moral požreti svoje besede. Prvi je spet skočil bojeviti Pogačar in tako kot v Pirenejih je bil Roglič edini, ki mu je lahko brez težav sledil. Med tistimi, ki so v mukah zadaj stiskali zobe, so bil tudi Bernal in njegovi rojaki Nairo Quintana (Arkea), Rigoberto Uran (Education First) in Miguel Angel Lopez (Astana).

Roglič ve, kako zmagati v Jurskem gorovju

Udarilo je slovensko zavezništvo, saj sta se 30-letni Kisovčan in 21-letni Komendčan složno izmenjavala pri narekovanju tempa v klanec. Oba sta si želela pridobiti čim več časa pred tekmeci in kot v 4. in 9. etapi slavila svojevrstno dvojno zmago. V etapi sta sicer zasedla 12. in 13. mesto, v boju favoritov za vrh v skupnem seštevku pa sta bila 1. in 2. V cilju je bolj proti uri pogledoval Pogačar, ki je moral za prevzem 2. mesta v skupnem seštevku in bele majice Bernala prehiteti za 23 sekund, kar mu je tudi uspelo. Vrstni red na vrhu je zdaj 1. Roglič, 2. Pogačar 44 sekund za njim. Za slovenskem dvojcem pa kar štirje Kolumbijci.



Na Touru pa tudi ta konec tedna ne bo manjkalo razburjenja in bržkone slovenskih uspehov. Danes morda ne bo velikih premikov v skupnem seštevku, v 14. etapi od Clermont-Ferranda do Lyona (194 km) bo pet gorskih ciljev, vendar bodo najbolj zahtevni predaleč od cilja v tretjem največjem francoskem mestu. Druga zgodba pa je nedeljska 15. etapa. Po 100 ravninskih kilometrih iz Lyona bo sledilo 75 kilometrov na vzponih in spustih, najbolj zanimivo pa je to, da bo vse potekalo na enem hribu. Na Grand Colombierju, na katerega vodijo štiri različne ceste. Le ob zadnjem vzponu bo šla karavana na vrh 1501 meter visoko, klanec je dolg kar 17,4 km, s povprečnim naklonom 7,1 odstotka. Tukaj je bil pred dobrim mesecem cilj sklepne 3. etape dirke Tour de l'Ain. Zmago je takrat slavil in rumeno majico osvojil Primož Roglič.