Toliko novih okužb so potrdili v petek, vrha še nismo dosegli

V petek so v Sloveniji opravili 6.340 testov in potrdili 1.612 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je največ bolnikov v enem dnevu do zdaj, in sicer 34. V bolnišnicah se je zdravilo 1.084 covidnih bolnikov, med njimi 178 na oddelkih za intenzivno nego, kar je deset več kot dan prej. Iz bolnišnic so v petek odpustili 93 bolnikov, je vlada objavila na twitterju.