Roglič do zmage v četrti etapi dirke med dvema morjema

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec četrte etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi od Greccia do Tortorete (218 km) je slavil v sprintu na zadnjem vzponu, ciljno črto pa je prečkal pred Francozom Julianom Alaphilippom in Britancem Adamom Yatesom.

V zadnjem delu trase, ko so morali kolesarji premagati tri krajše kroge s končnim vzponom, je ritem hitro narasel. Roglič (Jumbo-Visma) se je sprva še držal v ozadju, na zadnjem prečkanju klanca do Tortoreta pa je ves čas sledil najboljšim. V zadnjih 500 m je še sam navil tempo, v zadnjih 200 m pa je čakal na pravi trenutek in se odpeljal mimo takrat vodilnega Yatesa (UAE Team Emirates) in za sabo zanesljivo zadržal še Alaphilippa (Soudal-Quick Step).

To je bila 66. zmaga za Kisovčana in prva po četrti etapi na lanski dirki po Španiji. Na preizkušnji med obema morjema je to druga etapna zmaga za Rogliča, Neptunov trizob pa je ob končnem slavju v skupnem seštevku prejel leta 2019. V letih 2021 in 2022 je dirko dobil njegov rojak Tadej Pogačar.

V petek na vrsti kraljevska etapa

V petek bo na Tirreno-Adriaticu na vrsti peta, kraljevska etapa med Morro d'Orom in Sassotettom (168 km). Ob koncu etape, v kateri bodo morali kolesarji premagati 3800 višinskih metrov, sledi 13,1 km dolg zaključni vzpon s povprečnim naklonom 7,4 odstotka.