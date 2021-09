Roglič deklasiral tekmece in oblekel rdečo

Danes je bila na sporedu še ena izmed gorskih etap, prva izmed dveh brutalno težkih na letošnji dirki po Španiji. Kolesarji so morali danes premagati štiri kategorizirane vzpone, dva vzpona prve kategorije in zadnjega, ki je kvalificiran kot posebna kategorija, kar pomeni, da je še posebej zahteven. Dan je postregel z dežjem, spusti so bili zaradi mokre podlage še posebej težavni, kar je vodilo tudi do kar nekaj padcev. Med njimi se je znašel tudi do danes vodeči kolesar.



Na prvi vzpon so se morali kolesarji povzpeti dvakrat, 61 kilometrov pred ciljem je napadel Kolumbijec Egan Bernal iz ekipe Ineos Grenadiers, sledil mu je lahko samo Primož Roglič. Z vrha sta si privozila dobrih 30 sekund prednosti, še pred zadnjim vzponom sta imela več kot 2 minuti prednosti pred ostalimi, ki so se formirali v večjo skupino. Pri začetku zadnjega vzpona sta imela še 1, 5 minute prednosti. Po približno petih kilometrih zadnjega vzpona je Bernal popustil in naš kolesarski junak se je 7 kilometrov pred ciljem odločil napasti. Pospešek je bil silovit, zato se je še enkrat več sam odpeljal do konca in v svojo statistiko vpisal novo etapno zmago. To je že njegova osma na dirki po Španiji. Z današnjo neverjetno vožnjo pa je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku in bo znova oblekel rdečo majico vodilnega na Vuelti.



Po zmagi je Roglič povedal, da se je počutil odlično, da ni veliko razmišljal, ampak samo gonil na vso moč. Na vprašanje novinarja, ali je to njegova najboljša predstava na Vuelta sploh, je odgovoril pritrdilno. »Danes sem zelo užival. Bil sem nekoliko v dvomih pred zanjim napadom, ali je predaleč do cilja, potem pa sem le vrtel pedala ... in bilo je dovolj,« je še povedal neverjetni Roglič.

