Roglič četrti, Tratnik dobro opravljal delo pomočnika, Evenepoelu prva gorska etapa

Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Surie do Arinsala v Andori (158,5 km) je 23-letnik ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Španca Juana Ayusa. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je etapo končal na četrtem mestu.

Evenepoel je z 48. zmago v karieri in tretjo etapno zmago na Vuelti prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, nekaj metrov po prečkanju ciljne črte pa se je zaletel v predstavnico enega od moštev, padel in si poškodoval arkado.

Svetovni prvak v vožnji na čas je napadel 250 m pred ciljem na vrhu vzpona do Arinsala (8,3 km/7,7 %) in zanesljivo slavil sekundo pred Vingegaardom (Jumbo-Visma), Ayusom (UAE Team Emirates), Rogličem (Jumbo-Visma) in preostalimi zasledovalci.

V seštevku ima pet sekund naskoka pred Špancem Enricom Masom (Movistar), še šest sekund več zaostaja mladi Francoz Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Vingegaard je četrti z 31 sekundami zaostanka, Roglič pa deseti, za vodilnim zaostaja 37 sekund.

Veliko časa je v primerjavi s tekmeci izgubil Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Ciljno črto je letos za Rogličem drugouvrščeni z Gira prečkal 47 sekund za Evenepoelom, v skupnem seštevku pa na 21. mestu zaostaja minuto in 11 sekund.

Dobro opravljal delo pomočnika

Med preostalimi Slovenci je Jan Tratnik (Jumbo-Visma) dobro opravljal delo pomočnika, bil pa je 38. z zaostankom 1:58. V skupnem seštevku je 35. (+2:34). Domen Novak (UAE Team Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious) sta bila bolj v ozadju. Zasedla sta 133. oziroma 158. mesto.

V etapi je po dobrih 35 km 11 kolesarjev sestavilo ubežno skupino, ki pa si pred glavnino ni nabrala več kot pet minut naskoka. Najtežjih zadnjih 40 km je začela s tremi minutami naskoka, na vrh prelaza Ordino (17,3 km/5 %) pa prišla z minuto prednosti.

Prednost dveh preostalih ubežnikov se je sprva na spustu nekoliko povečala, a ko so na pedale pritisnile ekipe favoritov, predvsem UAE Team Emirates, se je ta hitro zmanjšala. Sprva so napadali predvsem najbolj zvesti pomočniki kandidatov za skupno zmago, a si nihče ni privozil večje prednosti.

Kljub zmagi ni bil ravno zadovoljen

Iz večje skupine je nato 250 m pred ciljem napadel Evenepoel, ki mu je sprva sledil le zmagovalec dirke po Franciji Vingegaard, a ta po drugem pospeševanju mladega Belgijca ni imel pravih možnosti. Roglič je dolgo čakal, na koncu pa ni posegel v boj za zmago ali osvojil bonifikacijskih sekund.

Evenepoel kljub zmagi ni bil ravno zadovoljen po koncu etape, saj v veliki gneči ni natanko vedel, kam mora peljati. Zdravniško osebje mu je po padcu oskrbelo okrvavljeno arkado.

»Lepo, a znova je bil varnostni koridor vsega 50 m po ciljni črti. Vse skupaj mi gre tretji dan zapovrstjo že pošteno na živce,« je dogajanje po etapi ocenil 23-letni Belgijec, ki je prejel nekaj šivov nad desnim očesom.

»To je bil popoln taktični pristop ekipe. Na zadnjem spustu smo bili v ospredju, kar je bila dobra odločitev. Morali smo čakati, biti potrpežljivi, na zadnjem vzponu pa sem se počutil odlično ter poskusil z dolgim, a močnim sprintom. Zelo ponosen sem na to zmago, ki kaže na dobro pripravljenost in dobro delo pred Vuelto,« je še dodal lanski zmagovalec.

V torek bo na sporedu četrta etapa, ki bo potekala od Andorra la Velle do Tarragone (184,6 km). V zadnjem delu bi lahko na svoj račun prišli sprinterji, v kolikor bodo 30 km pred koncem prestali vzpon tretje kategorije, prelaz Lilla (5,2 km/4,9 %).