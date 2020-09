Roglič bo pokazal, kdo je gospodar Toura

POOL VIA REUTERS Tadej Pogačar si je malodane že zagotovil belo majico najboljšega mladega kolesarja, danes se bo boril tudi za rumeno in pikčasto. FOTO: Tim De Waele/Reuters

Ponovitev Bergna?

REUTERS Naj boljši zmaga, Miguel Angel Lopez (levo) se še ni odrekel 2. mestu, ki ga ta čas zaseda Tadej Pogačar. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Andersen Mezgecu spet ukradel zmago

V 19. etapi se je razvnela bitka za zeleno majico najboljšega sprinterja med Petrom Saganom (Bora Hansgrohe) in Samom Bennettom (Deceuninck Quick Step) in Irec je ubranil vodilni položaj kljub izjemno bojeviti vožnji Slovaka. V bitko se je kot lovec na etapno zmago vmešal tudi Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ki je v zadnjih 25 km ujel pobeg ducata kolesarjev. Ponovila pa se je zgodba iz 14. etape, vseh tekmecev se je otresel in se sam zmagi naproti odpeljal Danec Søren Kragh Andersen (Sunweb). Mezgec je v sprintu zasledovalcev spet zasedel 2. mesto. Primož Roglič, Tadej Pogačar in drugi kandidati za vrh v skupnem seštevku so, kolikor je bilo to ob visokem tempu mogoče, hranili moči za današnjo vožnjo na čas, pred katero ni bilo sprememb.

Samo še eno tekmovalno dejanje nas čaka pred koncem Toura. Danes bo nekaj minut čez 18. uro znan zmagovalec 107. dirke po Franciji, kot vse kaže, bo to prvič slovenski kolesar. Najverjetneje, ki v 36,2 km dolgi vožnji na čas bržkone ne bo le branil 57 sekund prednosti pred rojakom, temveč bi lahko z novo etapno zmago potrdil, kdo je nesporni gospodar francoskih cest.Množice slovenskih navijačev se bodo v nedeljo zgrnile na Elizejske poljane, ki naj bi bile podobne lanskemu madridskemu trgu Cibeles, na katerem sta 15. septembra zmagovalec Roglič in tretjeuvrščeni Pogačar že skupaj stala na odru za zmagovalce Vuelte.V koronskem letu 2020 je običajni termin dirke po Španiji pripadel večjemu in močnejšemu Touru, kljub temu pa se obeta nadgradnja lanskega slovenskega podviga. Roglič prvi, Pogačar drugi,tretji, to se ta čas zdi najbolj logični razplet po današnji 20. etapi, edini vožnji na kronometer na letošnji francoski pentlji. Še ta je gorsko obarvana, traso je mogoče razbiti na tri dele, uvodnih pretežno ravninskih 15 kilometrov, razgiban teren z desetkilometrskim rahlim vzponom, ki se konča s spustom, dolgim dobre tri kilometre. Nato sledi veliki finale, vzpon na La Planche des Belles Filles, ki z dolžino 5,9 km in povprečnim naklonom 8,5 odstotka ne sodi med lažje zalogaje. Še posebno če je na vrsti po treh tednih dirkanja in gre na njem za končno zmago na Touru. Da se kolesarji ne bi prehitro sprostili, bo poskrbel najstrmejši del tik pred ciljem, na katerem bo naklon poskočil na 20 odstotkov.Morda preveč, da bi se ga najboljši lotili s posebnim kolesom za vožnjo na kronometer, s katerim je Roglič v celoti odpeljal slovensko prvenstvo v vožnji na čas junija na Pokljuki in se opekel. Pogačar, ki je na klancu do Mrzlega studenca kolesaril na navadni cestni specialki in jo nato na bolj ravninskem delu zamenjal za kronometrsko kozo, ga je ugnal za 9 sekund.»Proučili smo traso vožnje na kronometer. Razmišljamo o menjavi kolesa, vendar se bomo odločili tik pred startom,« je povedal Roglič, ki bi lahko ponovil vožnjo na kronometer s SP leta 2017 v Bergnu, na katerem je bila trasa dolga 31 km, po ravninskem delu se je končala s 3,4 km dolgim vzponom s povprečnim naklonom 9,1 odstotka, pred katerim je Roglič zamenjal kolo. Zlato je osvojil njegov sedanji moštveni kolega pri Jumbu Vismi, 57 sekund je za njim zaostal srebrni Roglič, bron je pripadelRogličeva vloga prvega favorita je zdaj nesporna, je najboljši kronometrist med kandidati za vrh v skupnem seštevku, kar 10 od 41 zmag med profesionalci je slavil v »uri resnice«, Pogačar je pri 15 zmagah dobil dva kronometra, na letošnjem in lanskem DP. Lopez, ki za rumeno majico zaostaja 1:27, med profesionalci še ni bil najboljši v vožnji na čas.»Pri takšni preizkušnji se ne gre zanašati na napovedi in pretekle rezultate, je posebna, ker je na koncu tritedenske dirke in ni jasno, koliko je še komu ostalo v nogah. Če kdo zapade v krizo, lahko izgubi veliko časa,« na možnosti presenečenj opozarja nekdanji slovenski profesionalecVendar je sodeč po predstavah v zadnjih dneh ravno njegov soimenjak tisti, ki še ni izpraznil zlatih rezerv. Tudi Pogačarja lahko motivira neposredno merjenje moči z Lopezom v vožnji na kronometer na lanski Vuelti, ki je bila tudi dolga 36,2 km, vendar manj hribovita. Roglič je zmagal, Pogačar je za njim zaostal za 1:29, Lopez 2:00.Komendčan, ki si je malodane že zagotovil belo majico najboljšega mladega kolesarja (na 2. mestu je Španec3:22 za njim), bo imel še en motiv, boj za pikčasto majico kralja gora.ima le dve točki prednosti pred njim, na vzponu 1. kategorije na La Planche des Belles Filles pa je za najboljših šest na voljo še 10, 8, 6, 4, 2 in 1 točka. Vendar pozor, ne bo štel etapni vrstni red, temveč časi, doseženi na zadnjem pravem klancu Toura, na katerem se bo, kot kaže, začel največji slovenski kolesarski praznik doslej.