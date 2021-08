Roglič bi se spet zabaval in zmagal

Pogled na stavnice ne dopušča veliko dvomov, še tretjič zapored bo zmagovalec Vuelte Primož Roglič, napovedujejo. Vendar se dvakratni šampion dirke po Španiji pred današnjim startom v Burgosu še kako dobro zaveda, da kolesarska računica ni tako preprosta. Pred njim je 3417 negotovih kilometrov, na katerih mu bo poskušala rdečo majico sleči falanga močnih tekmecev. Preden bo olimpijski prvak v stolnici v Burgosu spet zajahal kronometrsko kolo in si poskušal prikolesariti prvo zmago na 76. Vuelti, je sedel pred kolesarsko sedmo silo. »Po olimpijskih igrah smo malo proslavili, najprej smo hoteli dojeti in nato uživati v tem, kar smo dosegli. Nato sem v zadnjih tednih poskušal narediti vse, da bi bil nared za Vuelto,« je po videopovezavi povedal Roglič in kajpak takoj dobil vprašanje, ali je nared za novo zmago. »Po nekaj dneh ali pa šele na koncu bomo vedeli odgovor na to vprašanje. Naredil sem vse, kar sem lahko, samozavesten sem, tukaj smo z močno ekipo. Gremo na cesto, poskušali se bomo zabavati,« se 31-letni Kisovčan na tritedenski maraton podaja s podobnimi besedami kot lani, ko je dobil štiri etape in ubranil rdečo majico iz leta 2019.



Ob prvem zmagoslavju v Madridu sta se za njim zvrstila prekaljeni veteran Alejandro Valverde in novinec na tritedenskih dirkah Tadej Pogačar, ob drugem pa mu je za ovratnik do zadnjega dihal Richard Carapaz. Tokrat bo imel vsaj na papirju na poti do Santiaga de Compostela najhujšo konkurenco doslej. Ineos ima zvezdniško zasedbo s tremi morebitnimi kapetani, Carapazom, Eganom Bernalom in Adamom Yatesom, Bahrain Victorious Jana Tratnika in Gorazda Štanglja ima v Mikelu Landi tudi potencialnega zmagovalca. Zdi se, da od svetovne smetane manjka le dvakratni zmagovalec Toura Pogačar, ob njegovi odsotnosti pa mediji izpostavljajo dvoboj Roglič-Bernal. Osredotočen le nase »Novinarji imate radi dvoboje in pišete zgodbe o tem, vseeno mi je, proti komu dirkam, Pogačarju, Bernalu, Carapazu, veliko je kolesarjev, ki lahko zmagajo. Meni se zdi bolj pomembno vprašanje, kako se dirke lotiti iz dneva v dan, kako z ekipo ne bomo delali napak. Egan je izjemno močan kolesar, vendar še zdaleč ni edini. To bo velika bitka do konca,« napeto Vuelto pričakuje Roglič. Zagotovilo zanjo je izjemno zahtevna trasa. »Prvo pričakovanje je, da končam dirko, že to bi bilo nekaj več kot na letošnjem Touru. Trasa je izjemno zahtevna, prvi teden z ravninskimi etapami in vetrom, drugi teden je na papirju nekoliko lažji, tretji pa izjemno zahteven. Pet dni zapored same ključne etape. Vožnja na kronometer zadnji dan bi mi morala ustrezati, treba pa je priti do tja,« je slovenski kapetan ekipe Jumbo Visma strnil pričakovanja na španskih cestah, na katere nikoli ne pride tako dobro pripravljen kot na francoske. Pred vsakim Tourom vnaprej prouči traso, na Vuelti, ki je še nikoli ni imel v prvotnih načrtih, jo spoznava sproti.



»Ne poznam niti enega od teh klancev, na Vuelti je zame vedno veliko novosti. Če bom imel prave noge, ne bo težav. Trasa ti vedno ustreza toliko, kolikor si dober. Vsekakor pa bo to zelo razburljiva dirka za vse, ki jo bodo spremljali,« poslastico za svoje navijače napoveduje Roglič. Morda že v današnji 7,1 km dolgi vožnji na čas, v kateri bo prvič nastopil kot olimpijski šampion v tej disciplini? »Pred prologom ni veliko fantaziranja, ne poznam še dobro trase, vendar pričakujem, da bo to boj za vsako sekundo. Treba bo imeti močne noge, nekaj sreče in dober dan,« je Roglič razkril recept za rdečo majico.

