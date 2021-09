Bo Rogliču uspelo zadržati rdečo majico tudi po današnji brutalni etapi?

Slovenski kolesarski zvezdnikje v sredo storil velik korak proti skupni zmagi na dirki po Španiji. Po izjemni predstavi je prevzel skupno vodstvo, proti najbližjim tekmecem pridobil več kot minuto in pol. TDanes kolesarje čaka 162,6 km dolga 18. etapa od Salasa do vrha povsem novega vzpona na Vuelti, Altu d'El Gamoniteira. Gre za brutalen klanec, ki po povprečnem naklonu spominja na sloviti Angliru.50 kilometrov pred ciljem vodi Avstralec Michael Storer, ki ima pred zasledovalci že dve minuti prednosti. Glavnina pa ima že več kot pet minut zaostanka.Vzpon Gamoniteiru je dolg 14,6 km s povprečnim naklonom kar 9,8 odstotka. Že pred zadnjim klancem bosta na vrsti še dva zahtevna vzpona na Puertu de San Llaurienzu (9,9 km/8,6 %) in Altu de la Cobertoria (7,9 km/8,6 %), kar današnji trasi upravičeno daje naziv kraljevska etapa.Po Rogličevi samostojni akciji v 17. etapi je danes glavno vprašanje, kaj sploh še lahko storijo najbližji tekmeci v lovu na rdečo majico.V skupnem seštevku ima namreč 31-letni Kisovčan zdaj 2:22 minute naskoka pred Špancemin 3:11 minute pred Kolumbijcem(oba Movistar). Četrti je Avstralec J(Bahrain Victorious) z zaostankom 3:46. Kolumbijecin Britanec(oba Ineos Grenadiers) pa na šestem in sedmem mestu zaostajata 4:29 oz. 4:45 minute.