Risom kar ne gre, tokrat boljši Latvijci

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji igrala peto tekmo in doživela še peti poraz. V Rigi je Slovenijo premagala domača ekipa Latvije s 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

Slovenci so proti gostiteljem lovili prvo točko ali zmago na SP. Po težki tekmi s Češko dan prej so bili povsem enakovredni in v zadnji tretjini boljši, nazadnje pa spet ostali prekratki za gol in tako še naprej ostajajo zadnja ekipa na SP, ki še nima točke.

Po današnji tekmi Slovenijo v predtekmovalni skupini B čakata še dva obračuna. V nedeljo bo tekmec Slovaška, v ponedeljek pa Kazahstan.