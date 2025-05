Pred slovensko hokejsko reprezentanco je na prizorišču svetovnega prvenstva v Stockholmu danes tekmovalno prosta sobota. In ta ji bo zagotovo zelo dobro dela: po štirih porazih v prejšnjih dneh so še sinoči risi igrali proti izjemno močnim Švedom, na jutrišnjo nedeljo in nato v ponedeljek pa sta pred izbranci selektorja Eda Terglava ključni tekmi za obstanek proti Avstriji in Franciji, obakrat ob 16.20. Na svoji četrti tekmi v Stockholmu je Slovenija izgubila proti Finski z 1:9. Edini gol za rise je zabil Bine Mašič. Preizkušnje z Avstrijo so vrsto let predstavljale slovenskim hokejistom naj...