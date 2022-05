V živahni zgodbi o slovenskih hokejistih so se nabrala različna poglavja. Z navdušujočo vsebino kot tudi s tisto manj vedro. In to zadnje, nad katerim se je spustil zastor sinoči v dvorani Tivoli, spada v prvo. Vredno občudovanja in glasnega aplavza. Naši risi so namreč imenitno opravili nalogo, se po šestih letih vrnili med najboljše na svetu, povrhu jih zdaj morda čaka še krona vsega doseženega – svetovno prvenstvo na domačem ledu. V sobotnem popoldnevu, ko si je nastop v elitni skupini priborila še Madžarska, ugibanj ni bilo več: skupaj z vzhodnimi sosedi bodo pri naši hokejski zvezi...