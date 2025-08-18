Reprezentanca visoko izgubila v Litvi in Latviji: izlet na Baltik blizu košarkarske katastrofe

Slovenska košarkarska reprezentanca je bila na Baltiku tik pred črnim scenarijem, toda vse kaže, da se mu je za las izognila. Poraza z Litvo (72:94) in Latvijo (88:100) nista bila usodna, kmalu pa bi slovenske upe pokopal udarec v koleno Luke Dončića.

Slovenski zvezdnik je bil vroč, nato pa z obkladkom na kolenu spremljal nov brodolom reprezentance, ki ji brez številke 77 v napadu zmanjka idej in tudi kakovosti za boj z uveljavljenimi tekmeci. Po prvem vtisu sodeč se je Luka izognil hujši poškodbi, njegov nastop proti Veliki Britaniji na torkovi domači generalki v Stožicah pa vendarle ostaja pod velikim vprašajem.

Luka Dončić se je do poškodbe dobro boril z Latvijci. FOTO: KZS

V slovenskem taboru so pred odhodom v Litvo napovedali, da bo Luka odigral le eno tekmo, nasprotnik je ostal zavit v tančico skrivnosti. V Šiauliaiu je Dončić na parket prišel v trenerki in jasno je bilo, da je za svoj drugi tekmovalni preizkus v teh pripravah izbral dvoboj z nekdanjima soigralcema v Dallasu Kristapsom Porzingisom in Davisom Bertansom.

V Litvi je bila Slovenija oslabljena: dokler so v prvi četrtini igrali nosilci igre, je še držala stik z gostitelji, nato je domača vrsta z agresivno obrambo povzročila preveč preglavic mladi zasedbi, ki je hitro pokopala upe na prvo zmago v teh pripravah. Nekaj svetlih točk v igri je resda bilo, Gregor Hrovat je znova stopil v ospredje in prevzel breme (18 točk), manjkali so uspešni meti z razdalje, kar gre tudi na račun še vedno nerazpoloženega Klemna Prepeliča, ki vztrajno išče pravo strelsko formo in ritem v napadu.

Dončića so srbeli prsti

Precej večja so bila pričakovanja pred tekmo z Litvo, šele z Dončićem na parketu namreč Slovenija dobi pravo podobo, takšno, kot jo lahko pričakujemo v Katovicah in (upajmo) Rigi. Generalko v dvorani, kjer bodo potekali zaključni boji evropskega prvenstva, so začeli izvrstno. Slovenskega kapetana so srbeli prsti, tekmo je odprl s trojko in ji takoj dodal še atraktiven met z 10 metrov, po katerem je le pogledal proti klopi in pokazal, da je vroč. V osmih minutah je Luka nanizal 15 točk, soigralcem je kot na pladnju ustvarjal odprte mete, znova je priložnost dobro izkoristil Hrovat, selektor Aleksander Sekulić pa je preizkušal kombinacije Dončića s Prepeličem, nato s Hrovatom, kasneje tudi Alekseja Nikolića v vlogi prvega kreatorja igre.

Pred tekmo sta se zabavala z domačim junakom Kristapsom Porzingisom. Ko sta bila soigralca v Dallasu, sta imela mnogo bolj hladen odnos. FOTO: KZS

Prvo četrtino so Slovenci odigrali z odliko, Luka je tudi v obrambi pokazal, da ga ni lahko prebiti, ko ima motiv za agresivno pokrivanje nasprotnika. Ukradene žoge in blokade so načenjale živce Latvijcev, umirili so se šele, ko sta začela zadevati koše Porzingis in Bertans. Branjenje metov z razdalje nasprotnika je bilo tokrat zaskrbljujoče, ob prevzemanjih so gostitelji spretno izkoriščali manj agilnega Alena Omića, vrhunski strelci z razdalje pa več kot pol koraka prostora ne potrebujejo.

Polčas je bil izenačen, v tretji četrtini je Dončić nadaljeval svoj šov, v 20 minutah na parketu je dosegel 26 točk (7/15 iz igre), če bi sodniški kriterij bil kolikor toliko pošten – za pristransko sojenje se je ob koncu tekme Sloveniji opravičil tudi Porzingis –, bi jih imel na svojem računu 30 in več.

Nato je Slovencem zastal dih, v obrambni akciji je Luka trčil v Hrovata in se takoj prijel za koleno ter odšepal v garderobo. Črni scenarij se vendarle ni uresničil, nekaj minut kasneje je zvezdnik Los Angelesa z obkladkom na kolenu prišel nazaj na klop in kot gledalec pospremil nov potop soigralcev. Napadalnih mrkov je bilo v igri Slovenije odločno preveč, darilo v obliki delnega izida 0:18 so Latvijci sprejeli in srečanje končali kot zmagovalci.

26 točk je v 20 minutah na parketu dosegel Luka Dončić, preden se je poškodoval

Kaznujejo vsako napako

»Kaznovali so vsako našo napako v napadu, odlično so metali z razdalje, kar 60-odstotno za tri točke. Ko se ekipa, kot je Latvija, razigra, jo je skoraj nemogoče ustaviti. V napadu nam je zmanjkalo kakovosti in samozavesti, do prvenstva moramo popraviti tudi napake v obrambi,« tople vode ni odkrival Sekulić. Še dolga pot čaka njegove varovance, da bo obramba na prvenstvu adut in ne hiba Slovenije, na četrti pripravljalni tekmi so že drugič prejeli stotico.

Slovenski košarkarji do 16 let so na EP osvojili bron. FOTO: KZS

Vikend na Baltiku je potrdil že znano dejstvo: z razpoloženim Dončićem lahko padejo tudi favoriti, brez njega Slovenija tudi z dobro obrambo 40 minut ne more držati ritma z boljšimi nasprotniki. Takšnih pa bo na evropskem prvenstvu veliko.