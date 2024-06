Remi v Frankfurtu zapletel položaj v skupini s Slovenijo

Nogometni reprezentanci Danske in Anglije sta se v drugi tekmi 2. kroga v slovenski skupini C na evropskem prvenstvu v Nemčiji v Frankfurtu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1).

Na lestvici imajo zdaj Angleži štiri točke, Slovenci in Danci po dve, Srbija pa eno. Povedli so Angleži, Harry Kane je zadel v 18. minuti, izenačil pa je Morten Hjulmand v 34.