Remi v Celju, polom Kopra, Maribor z golom zaostanka

Nogometaši Celja so na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo igrali neodločeno 1:1 (1:0) s ciprskim moštvom AEK iz Larnake. Povratna tekma bo naslednji teden na Cipru.

Celjani so nekoliko v slogu prejšnje evropske sezone tudi novo začeli na težji način in si napredovanje v 2. krog kvalifikacij evropske lige proti Sabahu priborili šele po podaljšku na drugi tekmi. Danes so bili gostitelji na prvi, pred povratno pa imajo po vodstvu v prvem polčasu izhodišče 1:1.

V prvem polčasu so Celjani povedli z golom Franko Kovačevića iz enajstmetrovke, potem ko je Valentin Roberge s prekrškom v kazenskem prostoru podrl Juanja Nieta. Ciprčani so izenačili po petih minutah v drugem polčasu, ko je Hrvoje Miličević izvedel enajstmetrovko zaradi prekrška Danijela Šturma. Po tem sta obe ekipi imeli nekaj priložnosti, vendar niso zadeli, a so Celjani na koncu imeli nekaj nevarnih napadov.

Nogometaši Maribora so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Paksu izgubili proti domačemu Paksiju z 0:1 (0:0). Rezultatsko premoč so morali priznati madžarskemu pokalnemu zmagovalcu Paksiju. Ta svojih navijačev zagotovo ni navdušil z igro, je pa izkoristil eno od svojih redkih priložnosti, medtem ko jih je imel Maribor več, a jih ni izkoristil. Jozsef Windecker je dobil zračni dvoboj z Janom Repasom, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, in žogo potisnil za hrbet Ažbeta Juga. Nogometaši Kopra so na prvi tekmi 2. kroga konferenčne lige v Stavangerju pri Vikingu izgubili z 0:7 (0:1). Povratna tekma bo čez en teden ob 20.00 v Kopru. Koprčani v norveško naftno središče na jugozahodu države niso prišli v vlogi favorita, nenazadnje je to nakazovala že tržna vrednost ekip, ki je bila za več kot 20 milijonov evrov v korist Vikinga. Čeprav se pogosto zgodi, da takšen podatek niti ni posebej pomemben, pa se je danes razlika pokazala precej očitno.

Če bo Celje napredovalo, ga čaka 3. kvalifikacijski krog, kjer bo tekmec boljši iz dvoboja med Banikom Ostravo in varšavsko Legio Petra Stojanovića. V primeru izpada pa Celjane čaka 3. kvalifikacijski krog konferenčne lige, tam pa poraženec obračuna Lugano - Cluj.