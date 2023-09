Recept? Čvrsta igra in prevlada z žogo

Slovenska izbrana vrsta v zavetju miru, ki ga ponuja gorenjski bazni tabor, snuje udarni načrt za dvoboj s Severno Irsko. Ta nikakor ne bo enostaven, medsebojna statistika ne govori v prid Slovenije, a povratnik v reprezentanco Jasmin Kurtić pravi: »Statistika je tudi zato, da se jo zruši.« Temelj za razhod z neugodno tradicijo bo trdna obramba, njen prvi adut Jaka Bijol pa ima načrt, kako Severno Irsko spraviti na kolena.

Slovenija je s Severno Irsko v štirih uradnih dvobojih dvakrat izgubila ter po enkrat zmagala in remizirala. Na nobeni od tekem nista padla več kot dva zadetka, v podobnem slogu pa Otočani nadaljujejo tudi v tem kvalifikacijskem ciklusu, ko so trikrat (nesrečno) izgubili z 0:1, čeprav so bili vsakič vsaj enakovredni. V nasprotnem taboru verjamejo, da se rezultatska krivulja prej ali slej mora obrniti v njihovo korist, in Slovenija bo morala biti zelo dobra, da bi lahko poskrbela za nadaljevanje črne severnoirske serije. »Tekmec je trd, močan, fizično se bomo morali v dvobojih mož na moža dobro postaviti. Nato ga bomo morali z žogo na tleh nadigrati, žoga bo morala hitro krožiti, na ta način moramo priti do gola,« recept za uspeh razkriva Bijol.

Čvrsta in odgovorna igra je zaščitni znak Bijola tudi v klubskem dresu, na dosedanjih tekmah v serie je bil A izstopajoči posameznik Udineseja, ki pa sezone ni najbolje začel in še čaka na prvo zmago. Tudi zato se je Bijol še dodatno razveselil prihoda na Brdo. »Da malo zamenjam okolje in pozabim na druge stvari,« pravi.

Menjava okolja je poleti dobro dela izkušenemu vodji na igrišču Jasminu Kurtiću, ki je zaradi težke poškodbe izpustil dobršen del minule sezone. V Romuniji se je odlično znašel: »Najbolj vesel sem, da spet igram na tekmah, zato sem odšel v Craiovo. Poškodba še ni povsem pozabljena, a sem na zadnji tekmi odigral vseh 90 minut, tako da sem pripravljen za napore. Poleti mi je bilo najpomembnejše, da najdem novo sredino in hitro začnem trenirati. Zelo sem zadovoljen in pozitivno presenečen, liga je močna, klub je dobro organiziran in za zdaj je vse v redu.«

Na polnem stadionu bodo leteli

Kurtić pri 34 letih prinaša v slovensko zvezno vrsto čvrstost in borbenost, pa tudi kakšno krepko besedo za soigralce, če čuti, da komu popusti zbranost. Takšnih lapsusov na prihajajočih tekmah ne bo smelo biti: »Vsi smo bili razočarani zaradi tekme proti Finski, a smo se pobrali in proti Danski pokazali, kaj znamo. Dobro je, da smo se odzvali, najbolje pa bi bilo, če bi se že prej, med tekmo s Finci. Na tem delamo in se trudimo izboljšati.«

V Helsinkih je bilo po zaostanku težko, v četrtek bo v Stožicah drugače. Za slovensko izbrano vrsto bo stal poln stadion, na voljo je le še peščica vstopnic, ki bodo do četrtkovega večera zagotovo pošle, obeta se vrhunsko vzdušje. »Razprodane tribune so za vsakega športnika izjemnega pomena, ponesejo te, tekmo že začneš s pozitivnim rezultatom. Na polnem stadionu smo od sebe vedno dali več, kot smo lahko, in tudi tokrat bo tako.«