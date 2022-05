Real Madrid zmagal v Parizu: junak tekme Vinicius Junior

Nogometaši Reala so osvojili svoj 14. naslov v ligi prvakov, potem ko so v finalu v Parizu premagali Liverpool z 1 : 0.

* Stadion Stade de France, gledalcev 80.000, sodniki: Turpin, Danos, Gringore (vsi Francija).

* Strelec: 0 : 1 Vinicius Junior (59.).

* Liverpool: Alisson Becker, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago Alcantara (od 77. Firmino), Henderson (od 77. Keita), Salah, Mane, Diaz (od 65. Jota).

* Real Madrid: Courtois, Mendy, Alaba, Militao, Carvajal, Casemiro, Modrić (od 90. Ceballos), Kroos, Vinicius (od 93. Rodrygo), Valverde (od 85. Camavinga), Benzema.

* Rumeni karton: Fabinho.

* Rdeči karton: /.

Real Madrid. FOTO: Lee Smith, Reuters

Jubilejni 30. finale, odkar se tekmovanje imenuje liga prvakov, se je začel s črno piko za organizatorje, saj so sodniki tekmo začeli s polurno zamudo zaradi težav Liverpoolovih navijačev pri vstopu na pariški objekt, zaradi česar so bile njihove tribune še dolgo po prvotno predvidenem začetku relativno prazne. Takisto so zaradi prometne gneče relativno pozno na stadion prišli tudi rdeči.

Po poročilih o tem, da so policisti oziroma varnostniki pred stadionom uporabili tudi solzivec, pa se je ob 21.36 vendarle pozornost preusmerila na nogomet in na deveti obračun Reala in Liverpoola v ligi prvakov oziroma njenem predhodniku pokalu državnih prvakov.

Vinicius Junior. FOTO: Dylan Martinez, Reuters

V tej bilanci je bil v zadnjem obdobju slabši angleški predstavnik, ki ni dobil niti ene od zadnjih petih tekem s špansko zasedbo. Kluba sta se sicer tretjič merila v finalu najboljšega evropskega klubskega tekmovanja, pred tem sta se srečala leta 1981, na Parku princev v Parizu so zmagali rdeči, in 2018, ko so bili v Kijevu boljši Madridčani.

Liverpool igral, Real pa zmagal?

V soboto je bil spet uspešnejši kraljevi klub v skladu z mnogimi napovedmi pred tekmo – češ da bo Liverpool igral, Real pa zmagal. In tudi je ter je svojo rekordno bero evropskih naslovov povečal na 14. Tudi njegov strateg Carlo Ancelotti se lahko pohvali z bogato bero naslovov: po dveh z Milanom (2003, 2007) je zdaj osvojil še drugega z Realom (2014, 2022). Tako je prvi trener s štirimi tovrstnimi lovorikami.

Luka Modrić in Eder Militao. FOTO: Lee Smith, Reuters

Gledalci so prvo priložnost na tekmi videli v 16. minuti, ko je iz bližine šibko streljal Mohamed Salah, minuto zatem pa od daleč Thiago Alcantara, ki je tako kot Fabinho na srečo angleške ekipe pravočasno okreval za finale, obakrat je bil na mestu Thibaut Courtois. Ta je obranil Salahov poskus tudi v 17. minuti.

Bistveno konkretnejši Liverpool v teh trenutkih je znova zagrozil v 21. minuti, takrat je z roba kazenskega prostora Sadio Mane zadel vratnico. V 34. minuti je znova Salah prišel do strela, toda žogo poslal točno v belgijskega vratarja.

Vinicius Junior. FOTO: Dylan Martinez, Reuters

V 43. minuti pa je završalo med španskimi navijači, saj je Karim Benzema, s 15 goli najboljši strelec tekmovanja v tej sezoni, zadel po zmedi pred vrati Liverpoola, vendar je dolg pregled videoposnetka botroval k dosoditvi prepovedanega položaja, tako da je ostalo pri 0 : 0. V uvodu drugega polčasa posebnih priložnosti ni bilo, je pa v 59. minuti udaril Real, ko je z desne strani na drugo vratnico podal Federico Valverde, tja pa je stekel Vinicius Junior in iz bližine zadel za končni izid 1 : 0.

Navijači Liverpoola. FOTO: Kevin Coombs, Reuters

Trener gostov Jürgen Klopp je slabih 15 minut pred koncem dodatno okrepil napadalni del ekipe, a zaman. Tudi v 82. minuti Liverpoolu ni uspelo, čeprav je Salah ustrelil iz bližine, toda junak večera Courtois je spet preprečil zadetek.