Rdeči biki v Monzi utišali Ferrarijeve navijače

Potem ko sta Ferrarijeva dirkača Carlos Sainz mlajši in Charles Leclerc v kvalifikacijah za veliko nagrado Italije, 14. letošnjo dirko za svetovno prvenstvo v formuli 1, kar malce presenetljivo zablestela s prvim in tretjim mestom, so se številni navijači tradicionalnega domačega moštva že začeli pripravljati na nepozabno nedeljsko veselico v Monzi. A to je bil spet račun brez krčmarja Maxa Verstappna, ki je vnovič pokazal vse svoje mojstrstvo in slavil še rekordno deseto zaporedno zmago. Toliko jih pred njim v zgodovini kraljevskega avtomobilističnega razreda še nihče ni dosegel zapovrstjo; devet jih je pred desetimi leti prav tako z Red Bullovim dirkalnikom nanizal nemški as Sebastian Vettel.

Branilec naslova svetovnega prvaka

Nizozemski šampion je preizkušnjo na znameniti stezi pri Milanu začel z drugega startnega izhodišča in na tem položaju vztrajal 14 krogov. V tem času je proučeval Sainzevo vožnjo in postopoma čedalje bolj pritiskal nanj, vendar ni rinil z glavo skozi zid. Potrpežljivo je čakal na svojo priložnost, ko jo je dočakal, pa jo je hladnokrvno izkoristil. Potem ko je španski zvezdnik, ki je v petek praznoval 29. rojstni dan, na začetku 15. kroga na koncu ciljne ravnine (pre)močno zaviral, da se je kar pokadilo izpod njegovih gum, se je Verstappen prilepil na zadek »poskočnega vranca« in ga takoj po šikani začel prehitevati. Sainz je poskušal vse, da bi ostal spredaj, a je bilo vse zaman. Branilec naslova svetovnega prvaka, ki je na najboljši poti k tretji zaporedni lovoriki, se je prebil v vodstvo, ki ga do konca – kot je bilo tudi za pričakovati – ni več izpustil iz rok.

Ferrarijeve navijače je zatem utišal še Maxov ekipni kolega Sergio Perez, ki je prehitel oba dirkača »rdečih boginj«; najprej Charlesa Leclerca, nato še Sainza, ki je za las zadržal tretje mesto pred svojim moštvenim sotekmovalcem iz Monaka. V središču pozornosti pa se je po novem rekordu znašel Verstappen. »Na to, da bi nanizal deset zmag zapovrstjo, si pred sezono niti pomisliti nisem drznil. A za tokratni uspeh sem se moral zelo potruditi, zato je toliko lepši,« je poudaril 25-letni Nizozemec in pojasnil, da je imela »rdeča boginja« zelo visoko končno hitrost. »Približati se Carlosu je bilo eno, prehiteti ga pa spet nekaj povsem drugega,« je po skupno 47. zmagi v formuli 1 še dejal Verstappen, ki ima kot vodilni v skupni razvrstitvi že 145 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Perezom. Naslednja dirka bo 17. t. m. v Singapurju.