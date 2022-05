Razočarana in hkrati tudi zadovoljna

PARIZ • Vzhajajoča slovenska teniška zvezdnica Kaja Juvan je svojo veliko nadarjenost potrdila tudi v Strasbourgu. Potem ko se je sploh prvič prebila v finale tekmovanja WTA, se ji je v soboto le za malo iz rok izmuznila končna zmaga. Po hudem zaključnem dvoboju, ki je trajal kar tri ure in 16 minut, je morala na koncu s 6:7 (5), 7:6 (0) in 6:7 (5) priznati premoč izkušenejši Nemki Angelique Kerber, nekdanji št. 1 ter zmagovalki treh turnirjev za grand slam (Melbourne 2016, New York 2016 in Wimbledon 2018). »Čeprav sem razočarana, moram biti obenem tudi zadovoljna. Za menoj je super teden,« je poudarila Juvanova, ki je malce obžalovala predvsem zamujene priložnosti v uvodnem nizu. »V nekaterih trenutkih bi lahko odigrala bolje. Težko je, ker sem si zelo želela zmagati. Na igrišču sem dala vse od sebe. A to je tenis, enkrat se ti izide, drugič ne. Moj prvi letošnji cilj je bil, da se prebijem v finale, naslednji pa bo, da ga tudi osvojim,« je napovedala 21-letna Ljubljančanka (68. na WTA), ki se je že preselila v Pariz, kjer se bo jutri v prvem krogu odprtega prvenstva Francije pomerila z rusko kvalifikantko Oksano Selehmetovo (198.). Uvodno oviro pa je na drugem turnirju leta za grand slam že preskočil Aljaž Bedene (175. na ATP), ki je včeraj s 6:2, 6:4, 6:7 (5) in 6:1 ugnal Avstralca Christopherja O'Connlla (124.). V drugem krogu se bo 32-letni Ljubljančan pomeril z Urugvajcem Pablom Cuevasom (118.), prva tekmica Tamare Zidanšek (25. na WTA) pa bo jutri Američanka Claire Liu (75.).

Polom Baskinje

Prvi dan glavnega dela OP Francije pa je že postregel s prvimi presenečenji. V ženski konkurenci je denimo izpadla nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa, Španka, drugače seveda Baskinja, Garbiñe Muguruza. Zmagovalko iz leta 2016 in leto pozneje prvo igralko sveta je z 2:6, 6:3 in 6:4 premagala najstarejša udeleženka turnirja, 36-letna Estonka Kaia Kanepi. Na prvi oviri se je spotaknil tudi dvakratni finalist Pariza (2018, 2019) in nekdanji tretji igralec na svetu, Avstrijec Dominic Thiem, ta je po težavah s poškodbami občutno nazadoval na lestvici ATP. Premagal ga je 87. tenisač na svetu, Hugo Dellien iz Bolivije, s 6:3, 6:2 in 6:4.