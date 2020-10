Razlika v golih manjša kot v letih?

Pisalo se je leto 2007, ko so rokometaši Celja Pivovarne Laško edinkrat premagali tradicionalne tekmece iz Veszprema. Od takrat so Celjani samo v ligi prvakov doživeli deset zaporednih porazov. Verjetnost, da se bo neugodna tradicija zrušila nocoj, ko se bosta slovenski in madžarski prvak ob 18.45 pomerila ob Blatnem jezeru, je manjša, kot da bo NIJZ odsvetoval nošenje mask. A tekma bo vseeno pomembna za četo Tomaža Ocvirka, saj ji bo dala smernice pred ključnima z Zagrebom in Motorjem iz Zaporožja. Med Veszpremom in Celjem vsako leto zeva večji prepad po vložku in kakovosti igralskega kadra. A Celjani imajo nekaj, po čemer Madžari najbolj hrepenijo: naslov evropskega prvaka. Vsako leto so blizu, vendar vseeno daleč. Tudi letos je to glavni cilj za moštvo, v katerem sta tudi slovenska reprezentanta in otroka celjske rokometne šole Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč. Zasedba trenerja Davida Davisa je najstarejša med vsemi 16 (30,3 leta), medtem ko je celjska najmlajša (22,6). Za nameček ima Veszprem najvišje (196,1 cm) in najtežje igralce (104,1 kg), pri obeh kategorijah je Celje pri dnu (192,1 in 90,1). Še večja je razlika med proračunoma, madžarski naj bi bil desetkratnik celjskega milijona in pol … Ne sme se končati, preden se začne Veszprem tekmecem vliva strah v kosti. Nazadnje je v madžarski ligi razbil Balatonfüred, tekmeca Trima v evropski ligi, kar z 38:11. »Ogledal sem si to tekmo, v kateri je Veszprem v prvem polčasu dovolil le štiri gole. Pokazal je moč, zaradi katere nekatere tekme dobi, še preden se začnejo. Mi se bomo trudili to preprečiti in parirati favoritu ter potrditi dvig forme pred bolj pomembnimi izzivi,« je razmišljal mladi celjski vratar Miljan Vujović, ta čas številka 1 pred bolj izkušenim hrvaškim novincem Filipom Ivićem. Vujo je pokazal dobro formo, ko je pri Jeruzalemu zbral 12 obramb ob zmagi s 37:30. Na njej so nekateri nosilci igre, kot so Josip Šarac, Patrik Leban in Tilen Kodrin, pokazali več kot na prejšnjih tekmah, kar lahko vliva optimizem trenerju Ocvirku, ki se je odločil ekipo na pot odpeljati danes na dan tekme, ko bodo tudi znani izidi včerajšnjega testiranja na koronavirus.



»S tem bomo zmanjšali tveganje okužbe,« je pojasnil Čvari, ki si je od fantov na določenih tekmah, zlasti domačih proti Aalborgu in Kielu, obetal več žara. Prvih točk danes ne more pričakovati, drugače bo čez teden dni v Zagrebu. »Zavedamo se, kakšen tekmec nam bo stal nasproti. Želim pa predvsem, da pokažemo večjo željo in borbenost. Počasi se dvigamo, odpravljamo napake. Igrati s takšno ekipo, kot je Veszprem, je čast in nagrada. Ne smemo ponoviti napak s tekem proti Barceloni in Kielu, saj vemo, da takšne ekipe ne poznajo usmiljenja. Madžari so malce drugačni, imajo bolj čvrsto obrambo, njihova edina težava je, da imajo preveč zvezdnikov na kupu, vendar se za zdaj to ne pozna, kar pomeni, da kolega Davis dobro opravlja delo,« je Španca pohvalil Ocvirk.